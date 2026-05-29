TP.HCM di dời 6 lô chung cư cũ

Các công trình 6 lô chung cư của cư xá Thanh Đa thuộc trường hợp phải phá dỡ, UBND quận Bình Thạnh (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường tái định cư.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư gồm lô I, II, VIII, IX, X và XI thuộc cư xá Thanh Đa theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt trước đó.

Theo đó, UBND phường Bình Quới có trách nhiệm ban hành quyết định di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di dời toàn bộ chủ sở hữu, người sử dụng nhà tại các lô chung cư trên, bao gồm cả các trường hợp đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công.

UBND phường Bình Quới cũng được giao phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tham mưu và thực hiện các thủ tục thu hồi công trình, nhà ở tại 6 lô chung cư nói trên, đồng thời lưu ý việc hạch toán, quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 141/2025 của Bộ Tài chính.

UBND TP.HCM cũng đề nghị CTCP Phát triển nhà Thanh Đa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai di dời và tái định cư cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, các công trình 6 lô chung cư của cư xá Thanh Đa thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023, UBND quận Bình Thạnh (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường tái định cư tại quyết định số 4744/2025.

Do đó, 6 lô chung cư này thuộc trường hợp đủ điều kiện di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP.

Cụm chung cư Thanh Đa gồm 23 lô chung cư cũ xây dựng năm 1972, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 km, qua cầu Kinh là tới khu vực Thanh Đa. Toàn khu Thanh Đa có diện tích khoảng 55 ha thì cụm chung cư chiếm khoảng 36 ha.

Theo quy hoạch ban đầu, khu cư xá Thanh Đa có đầy đủ hệ thống giao thông, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, hành chính, y tế, giáo dục, công viên cây xanh… Mật độ xây dựng chỉ 30 - 40%.

Trải qua hơn 50 năm, các lô chung cư này đã xuống cấp. Tình trạng lún nứt, bong tróc, thấm dột xảy ra khá phổ biến. Nhiều hộ dân trong quá trình sử dụng đã cải tạo, cơi nới thêm diện tích.

Theo số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM (cũ) hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đã được dỡ bỏ.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các tòa nhà chung cư được xây dựng từ năm 1975 - 1994. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng trước năm 1975.

Đối với 16 chung cư cấp D, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 7 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 9 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975 và các chung cư cấp D phát sinh. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (được xây dựng trước năm 1975); hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại đối với các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.