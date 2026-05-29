Kế hoạch di dời 40.000 nhà ven kênh rạch của TP.HCM

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố còn khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu di dời toàn bộ số nhà trên.

Dọc theo khu vực bờ bắc Kênh Đôi, rạch Ông, rạch Xáng ... có hàng nghìn căn nhà chỉ che chắn bằng vật liệu như tôn, ván gỗ đã xuống cấp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, một trong những yêu cầu Trung ương đặt ra với chính quyền thành phố là xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhanh chóng di dời nhà ở ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ.

Theo đó, TP.HCM mới đây đã điều chỉnh chỉ tiêu di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phải khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Sở Xây dựng thành phố được TP.HCM giao chủ trì và đang triển khai nhiệm vụ này.

Triển khai trên 42 xã, phường

Theo số liệu thống kê, thành phố hiện còn khoảng 40.000 căn nhà được xây dựng trên và ven các kênh rạch. Trước đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xác định chỉ tiêu đến cuối năm 2030, địa phương phấn đấu hoàn thành di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch.

Như vậy, để bảo đảm chỉ tiêu di dời toàn bộ 40.000 căn, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổng hợp danh mục 349 tuyến kênh, rạch cần tiếp tục di dời phạm vi TP.HCM cũ, thuộc địa bàn của 21 phường và 21 xã. Trên cơ sở này, Sở Xây dựng đề nghị 42 phường, xã này thực hiện công tác rà soát 349 tuyến kênh, rạch trên.

Các tuyến này trải rộng tại nhiều khu vực nội thành và vùng ven, dày đặc các cụm nhà ở tự phát ven kênh, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Sở Xây dựng thành phố cũng đề nghị 42 phường, xã đề xuất danh mục dự án, cập nhật phương án tuyến, dự kiến tổng mức đầu tư, tiền bồi thường, tái định cư, chi phí xây lắp; sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất nguồn vốn, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tiếp tục di dời thêm 20.000 căn nhà.

Về công tác tái định cư, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật, báo cáo đầy đủ hiện trạng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quản lý, bao gồm quỹ nhà, đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng; quỹ nhà, đất đang quản lý nhưng chưa bố trí cho dự án.

Cùng với đó, UBND các phường, xã, đặc khu được giao tổng hợp đầy đủ nhu cầu bố trí tái định cư và khả năng cân đối quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ các dự án tại địa phương.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá tổng thể quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn; trên cơ sở đó nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM phương án quản lý, phân bổ và điều phối quỹ nhà, đất tái định cư thống nhất, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương và yêu cầu triển khai các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm.

Đồng thời, Sở Xây dựng được yêu cầu ưu tiên điều phối linh hoạt quỹ nhà, đất tái định cư giữa các địa phương nhằm hạn chế tình trạng quỹ nhà, đất còn dư nhưng chưa được sử dụng hiệu quả hoặc kéo dài thời gian bỏ trống, trong khi một số địa phương thiếu quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp bách.

Nhiều dự án di dời nhà ven kênh quy mô lớn đã triển khai

Đến nay, toàn thành phố dự kiến có 44 dự án, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng số 23.429 căn cần di dời đến năm 2030. Riêng 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, tương đương khoảng 15.708 căn.

Đối với khu vực trọng điểm này, thành phố đã xây dựng đề án riêng, đặt mục tiêu di dời 14.609 căn, đồng thời triển khai 9 dự án phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và quỹ đất đấu giá tạo nguồn vốn.

Thời gian qua, thành phố đang triển khai cải tạo kênh rạch Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè... Một số dự án chỉnh trang kênh rạch cũng đã được TP.HCM chuẩn bị đầu tư sớm gồm có rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

Theo lộ trình di dời nhà ở ven kênh được Sở Xây dựng TP.HCM đề ra, trong quý II, UBND các phường, xã sẽ thực hiện thủ tục liên quan, tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách đủ điều kiện.

Đồng thời, UBND các phường, xã sẽ nghiên cứu, xem xét, đề xuất trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; thực hiện các nội dung liên quan để chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...

Trong năm 2027, TP.HCM dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng UBND các phường, xã sẽ tập trung triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp đang sống trên và ven các tuyến sông, kênh, rạch và thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư dự án.