Chung cư 36 tầng ở TP.HCM nứt gãy, hàng trăm hộ dân cầu cứu

Lo sợ tình trạng nứt gãy liên tục xảy ra, hàng trăm hộ dân ở chung cư Lapen Center ở phường Tam Thắng, TP.HCM, đã kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và xử lý dứt điểm.

Ngày 28/5, UBND phường Tam Thắng, TP.HCM tổ chức đoàn khảo sát tại chung cư Lapen Center trên địa bàn phường Tam Thắng.

Trước đó, người dân đã kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân nứt gãy liên tục xảy ra ở chung cư 36 tầng này để xử lý dứt điểm.

Đoàn khảo sát UBND phường Tam Thắng khảo sát hiện trạng tại tầng 16.

Đoàn khảo sát ghi nhận, tại căn hộ 16.17 xuất hiện các vết nứt cục bộ tại vị trí lô gia gây mất an toàn cho cư dân sinh sống tại tòa nhà. UBND phường đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của Tòa nhà chung cư Lapen Center có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng. Đồng thời yêu cầu Ban quản trị căng dây, biển báo, cử người trực 24/24 giờ không cho người vào khu vực mất an toàn.

Theo Ban quản trị chung cư Lapen Center, việc bung nứt tường bao xảy ra từ tháng 7/2025, nghiêm trọng nhất là tại các căn hộ trên tầng 16, trọng điểm là căn hộ 16.08. Tuy nhiên, các vết nứt, vị trí hư hỏng cũ chưa được khắc phục xong thì đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt gãy mới. Điều này khiến người dân sinh sống nơi đây vừa bức xúc, vừa lo lắng.

Vết nứt trên tường nhà chung cư.

Sống trong lo sợ

Từ tháng 7/2025 đến nay, gần 500 hộ tại chung cư Lapen Center đang sống trong tình trạng lo sợ khi chung cư này liên tiếp xảy ra sự cố nứt gãy, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất ở tầng 16.

Vết nứt gãy bên trong căn hộ 16.04 và căn hộ 16.12B trong chung cư Lapen Center.

Anh Nguyễn Hà Thanh, chủ căn hộ 16.08 cho biết, dù đã gần 1 năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý.

Anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 16.04 bày tỏ, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình sống trong lo ngại gần 1 năm nay. "Các cháu nhỏ bị cấm vui chơi tại khu vực dưới mặt đất xung quanh chung cư, bởi có nguy cơ cao mất an toàn nếu xảy ra sự cố", anh Thành nói.

Có 276 hộ dân đã đồng thuận ký đơn kiến nghị tập thể gửi đến Sở Xây dựng TPHCM đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện dự án PVC-IC Diamond, tập trung vào các nội dung: chất lượng thi công, vật liệu xây dựng và việc tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...; xác định nguyên nhân thực sự của các sự cố nứt gãy, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan cùng các nội dung khác.

Theo ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, mặc dù kết quả kiểm định của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa TPHCM thể hiện kết cấu công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, tuy nhiên vết nứt vẫn xuất hiện tại tầng 16 của Tòa nhà như báo cáo của Ban quản trị ngày 25/5/2026. Vì vậy, UBND phường có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TPHCM chủ trì tổ chức đánh giá nguyên nhân gây nứt tại tầng 16 của tòa nhà nhằm đảm bảo an toàn của công trình.