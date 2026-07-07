Người đứng sau dựng kịch bản 'hợp đồng kỳ nghỉ' lừa gần 900 tỷ đồng

Công ty TNHH Holidays Việt Nam do Nguyễn Danh Thành điều hành đã xây dựng quy trình bán hàng bài bản, từ tiếp cận khách, tổ chức hội thảo đến ký 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ lừa 900 tỷ.

Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Ảnh: Công an TP.HCM.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định công ty do Thành điều hành hoạt động bài bản, được tổ chức chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn đến ký hợp đồng. Sau khi khách hàng tham gia các gói dịch vụ, những người liên quan tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối, ép buộc họ đầu tư thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng . Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và dừng giao dịch đối với khối tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng .

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh, tư vấn viên Công ty Holidays Việt Nam, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VTV.

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam một số người của Holidays Việt Nam, trong đó có Nguyễn Thị Kim Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng. Theo cơ quan điều tra, các bị can tìm nhiều cách thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ, thậm chí khiến không ít người phải thế chấp sổ đỏ để vay tiền đóng thêm phí. Mức hoa hồng từ 20%-40% giá trị mỗi hợp đồng được xác định là động lực khiến nhiều nhân viên bất chấp hậu quả.

Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai mục đích đi làm là đạt doanh số và có thu nhập, còn cách thức làm việc với khách hàng phụ thuộc vào quản lý. "Tôi xin lỗi mọi người vì những việc làm mình gây ra", bị can nói.

Trong phóng sự "Bẫy 2" của Đài Truyền hình Việt Nam, Kim Anh được nhắc đến là người đã thuyết phục bà Vinh, 70 tuổi, ở Hà Nội ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng .

Cuối tháng 6, Holidays Việt Nam thông báo tạm ngừng phục vụ khách hàng để phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp cho biết hủy các yêu cầu nghỉ dưỡng đã được xác nhận do tài khoản thanh toán bị cơ quan điều tra phong tỏa.

"Công ty tích cực phối hợp làm việc để hệ thống hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Lịch mở lại cụ thể sẽ được thông báo chính thức tới khách hàng ngay sau khi công tác rà soát hoàn tất", thông báo của doanh nghiệp nêu.

Thành viên công ty Holidays Việt Nam bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM.

Holidays Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động năm 2021, thời điểm ngành du lịch chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp giới thiệu mô hình thẻ du lịch thông minh "với định hướng tối ưu chi phí và đa dạng lựa chọn cho khách hàng".

Theo thông tin giới thiệu, công ty này có cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM, phát hành nhiều gói thẻ nghỉ dưỡng với thời hạn và mức phí khác nhau. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ các dịch vụ như vé máy bay, visa, lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các gói nghỉ dưỡng được quảng bá "có thể chuyển nhượng hoặc tặng cho người thân sử dụng", với thời gian linh hoạt, tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình đi du lịch theo nhu cầu.

Năm 2024, Holidays Việt Nam từng bị cơ quan quản lý xử phạt 105 triệu đồng vì các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, gồm: cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch cho người tiêu dùng; không thông báo đầy đủ về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thu thập thông tin khách hàng không đúng quy định và sử dụng hợp đồng có cỡ chữ nhỏ hơn quy định.

Thời điểm đó, nhiều khách hàng cũng phản ánh bị nhân viên Holidays Việt Nam tư vấn sai lệch về quyền lợi của gói nghỉ dưỡng, chất lượng dịch vụ và các đối tác của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến loại hình "sở hữu kỳ nghỉ", đồng thời khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ hợp đồng trước khi giao dịch và tăng cường thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi - một trong những doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng. Ảnh: Công an Hà Nội.