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Kinh doanh

Cục Thuế chỉ đạo triển khai ngay việc giảm thuế xăng dầu

  • Thứ năm, 9/7/2026 12:40 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách kéo dài giảm thuế xăng dầu được áp dụng thống nhất ngay từ thời điểm có hiệu lực.

Chính phủ quyết định kéo dài chính sách giảm thuế xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9 để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hoài Bảo.

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 15 yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai Nghị quyết 34/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Để chính sách được thực hiện thống nhất ngay khi có hiệu lực, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn nhanh chóng phổ biến nội dung nghị quyết đến toàn bộ công chức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Trước đó, để giảm tác động từ biến động giá năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ đã tạm thời đưa thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng dầu về mức ưu đãi đến hết ngày 30/6.

Tại Nghị quyết 34 ban hành ngày 30/6, Chính phủ quyết định kéo dài chính sách này thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9, nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trở lại từ ngày 1/7, với mức thuế suất 10% đối với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi thuế (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt) sẽ giúp giá xăng chỉ tăng khoảng 7-8%, trong khi giá dầu diesel gần như không thay đổi. Bình quân, mặt bằng giá xăng dầu dự kiến tăng khoảng 5%, làm CPI tăng khoảng 0,11 điểm %, thấp hơn đáng kể so với kịch bản khôi phục toàn bộ các loại thuế. Đổi lại, ngân sách Nhà nước ước giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong quý III.

Công điện mới của Cục Thuế cũng lưu ý tới các đơn vị việc tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng một số chính sách thuế đã được quy định trước đó.

Cụ thể, các nội dung tại Nghị quyết 25/2026 và Nghị định 72/2026 được gia hạn đến hết ngày 30/9. Bên cạnh đó, các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết 19/2026 của Quốc hội cũng tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/9.

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Hồng Nhung

xăng dầu Nhiên liệu sinh học Cục Thuế thuế ưu đãi Chính phủ thuế nhập khẩu

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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