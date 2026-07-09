Chủ hàng phở nói lý do 'neo' giá cao dù xăng dầu giảm liên tiếp

Theo chủ một quán phở, xăng giảm nhưng giá thực phẩm vẫn vậy. Nguồn cung nguyên liệu, mặt bằng hay tiền lương vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Từ kỳ điều hành ngày 2/7, giá xăng trong nước tiếp tục giảm mạnh, đưa mặt hàng này xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Cụ thể, xăng E5 RON 92 hiện còn 19.730 đồng/lít và xăng RON 95 còn 20.415 đồng/lít. So với thời điểm lập đỉnh vào ngày 7/3 khi giá xăng RON 95 chạm mốc 27.040 đồng/lít, giá xăng hiện tại đã giảm khoảng 6.600 đồng/lít, tương đương mức giảm gần 25%.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội trong bối cảnh giá xăng giảm sâu, kỳ vọng áp lực chi tiêu được hạ nhiệt tương ứng.

Dù giá xăng hạ nhiệt, khảo sát tại Hà Nội cho thấy giá bún, phở... vẫn "đứng im" ở mức cao, dù trước đó từng tăng 5.000 đồng/suất với lý do "xăng, dầu tăng giá". Theo nhiều thực khách, mỗi khi xăng, dầu tăng giá thì các hàng quán điều chỉnh giá bán rất nhanh. Tuy nhiên, khi xăng, dầu giảm sâu thì giá bún, phở không giảm theo.

Lý do được các hộ kinh doanh nêu ra để biện minh cho việc không giảm giá là, giá xăng, dầu chỉ là một phần nhỏ trong cấu thành giá vốn, trong khi tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước vẫn neo cao.

Anh Hoàng - chủ một quán phở tại Đại Mỗ - cho biết: "Xăng giảm giúp bớt chi phí vận chuyển, nhưng giá thực phẩm vẫn vậy. Từ nguồn cung nguyên liệu, mặt bằng hay tiền lương vẫn chiếm tỷ trọng lớn nên chúng tôi cần phải cân đo lại".

Sự giữ giá không chỉ xuất hiện ở khối dịch vụ ăn uống mà còn ghi nhận ở nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Dù giá xăng dầu đã giảm sâu hàng chục % so với mức đỉnh lịch sử, giá của các sản phẩm như mì ăn liền, thực phẩm chế biến vẫn chưa có sự điều chỉnh giảm, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.

Trong đầu tháng 7, nhóm mặt hàng nông sản tiêu dùng thiết yếu nhìn chung chưa ghi nhận những biến động lớn, song mức giá mặt bằng chung vẫn duy trì ở ngưỡng cao và chưa có xu hướng giảm theo giá xăng.

Khách hàng chọn mua các mặt hàng thực phẩm, sữa nội địa tại siêu thị khi mặt bằng giá chung vẫn giữ nguyên hoặc chịu áp lực biến động tỷ giá.

Đối với mặt hàng sữa, khảo sát tại siêu thị, cửa hàng sữa và hệ thống mẹ và bé, phân khúc sữa tươi và sữa chua của các thương hiệu nội địa lớn như Vinamilk, TH True Milk, Dutch Lady vẫn giữ giá ổn định. Các dòng sữa tươi, sữa hạt loại 180ml phổ biến ở mức 34.000 - 55.000 đồng/lốc 4 hộp; sữa chua dao động 25.000 - 35.000 đồng/lốc. Các dòng sữa bột nội địa loại 800 - 900g như Dielac, Optimum Gold, GrowPLUS+, Nuti IQ có giá dao động trong khoảng 252.000 - 570.000 đồng/hộp.

Ngược lại, khảo sát phân khúc sữa bột nhập khẩu (phổ biến 450.000 - 850.000 đồng/hộp, một số dòng chuyên biệt trên 1 triệu đồng) đang chịu sức ép điều chỉnh sớm.

Theo các điểm bán lẻ, dù chưa nhận được thông báo tăng giá trong thời gian tới, nhưng nhóm sữa bột nhập khẩu được dự báo sẽ chịu áp lực tăng giá do ảnh hưởng từ chi phí nguyên liệu thế giới, vận chuyển, kho bãi và biến động tỷ giá. Ở khối nội địa, từ tháng 5/2026, Vinamilk cũng đã dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa tươi và sữa bột nội địa khoảng 2 - 3% do chi phí nguyên vật liệu đầu vào và logistics có xu hướng tăng trở lại.

Thông tin về tình hình giá cả hàng hoá, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị BRGMart - cho biết: "Hiện nay, chi phí vận chuyển giảm rõ rệt giúp nguồn cung hàng hóa tại các chuỗi cửa hàng dồi dào, phong phú với giá cả phải chăng. Trước áp lực và kỳ vọng của người tiêu dùng khi giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt, chúng tôi đã chủ động kiểm soát giá, duy trì các chương trình khuyến mại định kỳ hàng tháng và cam kết giữ bình ổn cả năm đối với nhiều mặt hàng thiết yếu để chia sẻ áp lực chi tiêu với khách hàng", bà Hiền cho biết.