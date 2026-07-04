Giá xăng giảm nhưng hàng ăn chưa giảm, Bộ Công Thương nói gì?

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết nhờ nỗ lực điều hành và đảm bảo nguồn cung, giá xăng dầu trong nước cơ bản đã ở mức thấp, tuy nhiên, giá cả thị trường chưa giảm tương ứng.

Giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ từng được điều chỉnh tăng vì giá xăng dầu tăng, nay vẫn giữ nguyên giá khi xăng dầu giảm. Ảnh minh họa: kimukimu.atom.

Trưa 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có thông tin cập nhật liên quan tình hình cung ứng xăng dầu trong nước, cũng như tình trạng mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ chưa điều chỉnh tương ứng với xu hướng giảm giá của xăng dầu thời gian qua.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, cũng như diễn biến khó lường của giá xăng dầu quốc tế, mục tiêu quan trọng nhất được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng đặt ra là phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, vấn đề điều hành xăng dầu, trong đó có điều hành giá xăng dầu, cũng đặt ra yêu cầu phải phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan lĩnh vực xăng dầu, Thủ tuớng đã ban hành nhiều quyết định, công điện để chỉ đạo quyết liệt nhằm đạt được 2 mục tiêu trên.

Các bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các thương nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu tuân thủ quy định.

Các thương nhân tham gia sản xuất, kinh doanh xăng dầu cũng đã có nhiều giải pháp để ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Với các nỗ lực này, đến nay, Thứ trưởng Tân cho nước ta đã đảm bảo được nguồn cung cũng như việc điều hành giá xăng dầu một cách hợp lý.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục quản lý thị trường xăng dầu theo đúng mục tiêu Chính phủ đặt ra. Đồng thời tiếp tục điều hành giá xăng dầu linh hoạt, đáp ứng các nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất cũng như phục vụ tiêu dùng.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nói về việc điều hành giá xăng dầu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết hiện mặt bằng giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp (tương đương mức giá trước khi xung đột Trung Đông xảy ra), tuy nhiên, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường vẫn chưa được điều chỉnh giảm xuống tương ứng.

Ông cho rằng cần loại bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Các bộ ngành trong phạm vi quản lý cần tập trung chỉ đạo quyết liệt vấn đề này.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đã yêu cầu tất cả địa phương, doanh nghiệp, thương nhân rà soát để có điều chỉnh giá mặt bằng chung ở mức hợp lý.

“Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao, thì phải thực hiện theo tỷ lệ thuận, khi giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo”, lãnh đạo Bộ Công Thương nói và cho biết cần phải xóa bỏ tâm lý giữ giá bất hợp lý.

Về phía Bộ Công Thương, ông Tân cho biết Bộ đã chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá.

Đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý rất nhiều vụ việc. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này.

Về phía doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, kê khai giá thuộc diện phải kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

Về phía người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị người dân theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ hàng hóa theo tâm lý đám đông. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến giá.

Đặc biệt, người dân cần kịp thời phản ánh đến lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ.