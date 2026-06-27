Doanh nghiệp vận tải phải giảm giá cước khi giá xăng dầu giảm

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải giảm giá cước khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm phản ánh đúng biến động chi phí đầu vào.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 26/6. Ảnh: Đức Tuân/VGP.

Chiều 26/6, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý II và 6 tháng đầu năm nay; định hướng công tác điều hành giá 6 tháng cuối.

Trình bày tóm tắt kết quả quản lý, điều hành giá thời gian qua, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng áp lực đối với mục tiêu cả năm còn lớn. Trong 6 tháng cuối năm, mặt bằng giá trong nước được dự báo tiếp tục chịu áp lực từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước.

Xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp

Theo Thứ trưởng Phương, xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, nếu tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể làm gia tăng giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu, qua đó tạo áp lực lạm phát nhập khẩu.

Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao cùng với mở rộng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có thể làm gia tăng tổng cầu và chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đối với một số dịch vụ do Nhà nước quản lý như y tế, giáo dục; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều chỉnh tiền lương cơ sở từ ngày 1/7 cũng là những yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá nửa cuối năm nay.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát được giảm bớt nhờ Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước cơ bản ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng.

Cùng với đó, việc Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế sẽ góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm nay tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân tăng trong khoảng 4,8-5,5% (nằm trong miền 5% ± 0,5). Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8-5,2%.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng để hoàn thành đồng thời mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát nửa cuối năm, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, xây dựng các kịch bản điều hành giá cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng giao các bộ, ngành điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công ngay từ đầu kỳ; điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; điều hành giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thị trường hóa giá cả với việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các bộ, ngành đồng thời cũng được lãnh đạo Chính phủ giao tăng cường công tác thông tin truyền thông về điều hành giá, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và các chủ trương điều hành của Chính phủ...

Doanh nghiệp vận tải phải giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao cho từng bộ, ngành.

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế.

Đồng thời, Bộ Tài chính cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo và các động lực tăng trưởng mới; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động thị trường ngoại hối, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường.

Bộ Công Thương được Phó thủ tướng yêu cầu chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng trên thị trường thế giới, điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung.

Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Phó thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng, xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ găm hàng hoặc thao túng giá vật liệu xây dựng bao gồm tất cả các hình thức kiểm tra xử lý và thu hồi giấy phép.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics, kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Bộ này phải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm phản ánh đúng biến động chi phí đầu vào; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.