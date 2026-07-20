Giá sầu riêng tăng trở lại, thương lái đẩy mạnh mua gom

Đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại khiến các thương lái đẩy mạnh gom hàng, kéo giá sầu riêng một số khu vực tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Nhiều thương lái nâng giá thu mua sầu riêng. Ảnh minh họa: Dũng Lê.

Ghi nhận ngày 20/7 tại các kho thu mua ở khu vực Tây Nguyên cho thấy giá sầu riêng Monthong (Thái) loại A tại Đắk Lắk dao động 69.000-72.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá loại B cũng nhích lên mức 47.000-50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực Bình Phước cũ (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), giá thu mua ở mức cao hơn với sầu riêng Monthong loại A đạt 70.000-73.000 đồng/kg, còn loại B ở mức 50.000-53.000 đồng/kg. Riêng hàng tuyển (Thái VIP) được các vựa trả 75.000-80.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mặt bằng giá giữa các địa phương không hoàn toàn giống nhau. Thực tế, tại một số thời điểm, nhiều thương lái sẵn sàng trả giá sầu riêng Đắk Lắk ngang hoặc cao hơn Đồng Nai để thu hút nguồn hàng.

Ông Trường Hải, một thương lái thu mua sầu riêng cho biết đơn vị hiện tập trung lấy hàng tại Đắk Lắk nên chấp nhận nâng giá mua lên 70.000-73.000 đồng/kg đối với hàng loại A và 50.000-53.000 đồng/kg đối với hàng loại B.

Theo ông Hải, nguyên nhân là lượng đơn hàng xuất khẩu đã tăng trở lại trong khoảng một tuần qua, buộc các doanh nghiệp và vựa thu mua phải đẩy mạnh gom hàng để kịp tiến độ giao cho đối tác.

Không chỉ Monthong, giá sầu riêng Ri6 cũng ghi nhận xu hướng đi lên. Hiện Ri6 loại A được thu mua phổ biến ở mức 38.000-40.000 đồng/kg, cao hơn so với thời điểm cách đây một tuần.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) nhận định việc giá sầu riêng tăng trở lại là tín hiệu tích cực khi Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch chính.

Theo ông, đà tăng của giá trước hết đến từ yếu tố cung - cầu trên thị trường quốc tế. Hiện vụ thu hoạch sầu riêng của Thái Lan đã cơ bản kết thúc, giúp sầu riêng Việt Nam có lợi thế khi nguồn cung từ đối thủ cạnh tranh giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tăng trở lại cũng khiến doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua nguyên liệu.

Giá sầu riêng tăng khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu cải thiện. Ảnh: N.M.

Ngoài yếu tố thị trường, hoạt động xuất khẩu thời gian gần đây cũng thuận lợi hơn nhờ những thay đổi trong công tác thông quan và quản lý. Theo ông Mười, Cục Hải quan vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực ưu tiên thông quan nông sản ngay trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Đồng thời, lực lượng hải quan được bố trí để xử lý thủ tục và giám sát hàng hóa kịp thời.

Cùng với đó, việc đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu cũng góp phần rút ngắn thời gian giao hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo ông Mười, vụ thu hoạch tại Tây Nguyên thường mang lại kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm đối với ngành sầu riêng. Vì vậy, việc giá thu mua tăng trở lại cùng không khí thu mua nhộn nhịp tại các vùng nguyên liệu được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho xuất khẩu sầu riêng nói riêng và ngành rau quả nói chung trong những tháng cuối năm.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 4,76 tỷ USD , tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả, giữ vai trò động lực tăng trưởng lớn nhất của toàn ngành.