Sầu riêng Ri 6 chỉ 35.000 đồng/kg ở chợ, hàng VIP giá gấp 3

Giá sầu riêng xuất khẩu lẫn nội địa hiện thấp hơn 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến các nhà vườn lo lắng, nhất là khi khu vực Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch chính.

Giá sầu riêng năm nay giảm mạnh, có quầy bán chỉ 35.000 đồng/kg Ri 6. Ảnh: Hà An.

Ngày 17/7, dù đã hơn 20h tối, quầy bán sầu riêng Ri6 của chị T., nằm trên Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây, TP.HCM) vẫn không ngớt khách mua hàng. Chị cho biết mỗi ngày bán ra hơn 200 trái với giá 50.000 đồng/kg đối với dạng nguyên trái và 150.000 đồng/kg đối với cơm sầu.

Tất cả đều được quầy của chị bao đổi trả khi khách phát hiện sượng hoặc hư hỏng.

Giá rẻ từ bán lẻ đến xuất khẩu

Khi hỏi lý do sầu riêng rẻ, chị T. cho biết lượng hàng năm nay ra thị trường nhiều, xuất khẩu lại khó, các thương lái đẩy mạnh vào thị trường nội địa. Bên cạnh đó, một số trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về mẫu mã như gai nhím, kích cỡ trái, số hộc... cũng quay đầu về thị trường.

"Dù vậy, chất lượng trái vẫn rất đảm bảo về độ ngọt. Bán chất lượng nên dù là 23h tối thì quầy của tôi vẫn có khách tới mua hàng, thậm chí mua 1 lần 6-7 trái", chị T. nói.

Tương tự, một số vựa sầu riêng nằm trên tuyến đường này cũng đang bày bán sầu riêng Ri 6 với nhiều mức giá khác nhau từ 35.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, tùy độ chín của trái. Đối với sầu riêng Monthong (Thái Lan), giá bán cao hơn, vào khoảng 65.000-75.000 đồng/kg, bao đổi trả.

Đây cũng là nền giá chung được bán ở nhiều khu chợ dân sinh khác ở TP.HCM như chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), chợ Bà Chiểu (phường Gia Định), chợ Thạch Đà (phường An Hội Tây)...

Sầu riêng giá rẻ thu hút đông đảo người mua hàng. Ảnh: Hà An.

Đáng chú ý, không chỉ rẻ ở thị trường nội địa, sầu riêng xuất khẩu cũng ghi nhận đà giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các thương lái, từ 10 ngày trở lại đây, giá sầu riêng có nhiều biến động.

Hiện sầu riêng Monthong được thu mua tại vùng trồng Đắk Lắk trung bình 64.000-66.000 đồng/kg đối với hàng loại A, 44.000-46.000 đồng/kg đối với hàng loại B. Tại khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ), mức giá dao động 67.000-70.000 đồng/kg đối với hàng loại A và 48.000-50.000 đồng/kg đối với hàng loại B.

Riêng với Ri 6, mức giá ghi nhận giảm đều ở các khu vực, chỉ 35.000-39.000 đồng/kg với hàng loại A và 20.000 đồng/kg với hàng loại B.

Ngay cả Musang King vốn được ví là "vua sầu riêng" cũng ghi nhận đà giảm giá, chỉ 50.000-70.000 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ khi được bán thương mại.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá thu mua sầu riêng xuất khẩu đã giảm khoảng 40.000-42.000 đồng/kg, tương đương mức giảm 30-50%, thấp nhất kể từ đầu năm.

Hàng VIP vẫn đắt đỏ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Long, thương lái thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk xác nhận năm nay nền giá và sức thu mua sầu riêng đang khá chậm.

Nguyên nhân là sầu riêng khu vực Tây Nguyên gặp mưa dẫn, trong khi bà con nông dân không kịp xử lý dẫn tới chất lượng cơm sầu bị ảnh hưởng, không đủ điều kiện cho các tiêu chí xuất khẩu.

"Bên cạnh đó, từ 1/6, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam - áp dụng Lệnh 280, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với sầu riêng nhập khẩu vào nước này, vì thế các đơn vị thu mua, doanh nghiệp xuất khẩu cũng rất kỹ trong việc thu mua. Điều này tác động tới tính cạnh tranh về giá, về thị trường, làm giá nguyên liệu phải chịu áp lực giảm", ông Long nói.

Dù vậy, theo ông Long, đối với hàng VIP, tuyển từng trái giá thu mua sẽ cao hơn 5.000-10.000 đồng/kg ở Monthong và trung bình 5.000 đồng/kg với Ri 6. Điều này có nghĩa là với những lô hàng thực sự chất lượng, giá sầu riêng vẫn đạt mức tốt.

Nhìn vào thực tế của bán lẻ trên nội địa, tại các cửa hàng bán sầu riêng thương hiệu hoặc cửa hàng kinh doanh trái cây phân khúc tầm trung và cận cao cấp, cao cấp, giá sầu riêng Ri 6 vẫn neo mức xấp xỉ 100.000 đồng/kg, thậm chí với hàng hữu cơ giá niêm yết lên tới 300.000 đồng/kg, hay sầu riêng Sáu Hữu cũng được bán trên 200.000 đồng/kg.

Đối với vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhìn nhận giá thành của sản phẩm thường được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, mà thông thường nhất là giống và tỷ lệ trái đạt chuẩn.

Thực tế, phần lớn người tiêu dùng rất khó phân định rạch ròi các giống sầu riêng như Ri 6, Monthong hay Musang King khi mua sắm. Trong khi đó, mỗi giống loại và chất lượng từng trái vốn đã có sự chênh lệch rõ rệt về giá trị kinh tế.

Theo phân tích của ông Mười, chỉ riêng việc phân loại mã hàng (hàng loại A và loại B) đã tạo ra mức chênh lệch về giá, từ khoảng 20.000 đồng/kg. Khoảng cách giá này sẽ càng bị nới rộng khi sản phẩm tiến vào các kênh phân phối cao cấp hoặc phục vụ xuất khẩu - những nơi vốn áp đặt tiêu chuẩn ngặt nghèo về kích thước, ngoại quan, độ đồng đều, an toàn vệ sinh thực phẩm cùng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Chuyên gia này dẫn chứng những nhà vườn ứng dụng tốt kỹ thuật canh tác và quản lý bài bản có thể đạt tỷ lệ trái loại 1 lên tới 70-80%. Ngược lại, những vườn sản xuất theo lối truyền thống chỉ đạt tỷ lệ khiêm tốn 20-30%. Đây chính là lý do các trang trại hiện đại luôn bán được giá cao, đồng thời dễ dàng thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng như thị trường quốc tế.