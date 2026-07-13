Dứa mật gây 'sốt' trên chợ mạng, giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg

Khoảng đầu tháng 6, loại dứa mật Pu Lau Điện Biên gây "sốt" trên chợ mạng, đồng thời ghi nhận lượt bán cao trên các sàn thương mại điện tử.

Loại dứa mật Pu Lau đang gây "sốt" trên chợ mạng, với giá chỉ từ 35.000 đồng/kg. Ảnh: An Phú Fruits.

Vào những ngày đầu tháng 6, các đoạn video về trải nghiệm ăn dứa mật Pu Lau liên tục lên xu hướng và đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người cho biết loại dứa mật này có vị ngọt hơn các loại dứa khác trên thị trường, mọng nước, mắt nông và dễ gọt.

Đơn hàng dứa mật tăng 30%

Nhờ sức hút lớn, một số gian hàng chuyên dứa mật Pu Lau Điện Biên trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) ghi nhận hàng trăm lượt bán ra. Hay gần đây, một Tiktoker cho biết đã bán gần 3 tấn dứa mật Pu Lau Điện Biên chỉ trong vòng hơn 3 tiếng trên sóng livestream. Nhiều phiên livestream khác cũng có lượng đơn đặt hàng mua sản phẩm này tăng mạnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Huyền, chủ cửa hàng chuyên nông sản tươi Mộc Châu (Sơn La) và các sản phẩm vùng Tây Bắc, cho biết dù được tìm mua rầm rộ, giá bán sản phầm này gần như không thay đổi so với những năm trước. Loại dứa mật này hiện có giá từ 35.000 đồng/kg tùy size. Trong đó, combo 2 quả size lớn 3,5-4,5 kg, với giá khoảng 139.000 đồng được nhiều khách hàng lựa chọn mua. Thậm chí trong một số khung giờ nhất định trong ngày, mức giá cho combo này giảm chỉ còn 79.000 đồng.

Theo chị Huyền, việc dứa mật Pu Lau có mặt trên TikTok Shop và các sàn TMĐT đã giúp nhiều người tiêu dùng biết đến loại nông sản của Điện Biên. Trong khi trước đây, sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua các chợ truyền thống.

Từ khi được nhiều khách hàng biết đến, số lượng đơn hàng dứa mật Pu Lau tại cửa hàng chị Huyền ước tính tăng khoảng 30% so với những năm trước. Vào ngày thường, chị Huyền nhập khoảng 3-5 tấn dứa để phân phối. Riêng vào các ngày cuối tuần hoặc thời điểm nhu cầu tăng cao, lượng hàng nhập có thể đạt 8-10 tấn. Không chỉ khách lẻ, lượng khách sỉ tìm đến cửa hàng chị cũng tăng đáng kể, với mỗi lần lấy từ 30 kg dứa mật trở lên.

Hiện tại, khách hàng đặt mua mặt hàng này đền từ nhiều tỉnh thành cả nước, trong đó tập trung nhiều tại TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai và Đồng Nai. Đối với khâu vận chuyển, chủ cửa hàng nông sản nói thêm dứa mật Pu Lau có phần mắt mềm nên yêu cầu đóng gói cẩn thận hơn nhiều loại nông sản khác. Cụ thể, mỗi quả đều phải được lót rơm, bọc chống sốc và xếp ngay ngắn từng quả trong thùng để hạn chế va đập. Tuy nhiên, dù đóng gói kỹ, sản phẩm vẫn có thể bị dập trong quá trình vận chuyển.

Thông thường, dứa mật Pu Lau chỉ vào mùa từ khoảng tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm. Đây cũng là thời điểm dứa đạt chất lượng ngon và ngọt nhất. Ngoài thời gian này, tỷ lệ dứa bị dập hỏng sẽ cao hơn nên các thương lái cũng hạn chế thu mua. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng trong mùa vụ chính giúp quả tích lũy lượng đường tốt hơn, tạo nên vị ngọt đặc trưng.

Năm nay, chị Huyền nhận định sản lượng dứa mật vẫn ổn định, qua đó mang lại nguồn thu nhập khá tốt cho người dân địa phương. Loại dứa này thường phải mất khoảng 2 năm mới cho trái. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở chỗ dứa mật Pu Lau chín thành nhiều đợt chứ không chín đại trà, từ đó không tạo sức ép mùa vụ quá lớn như các loại cây trồng khác.

Bên cạnh những lời khen về hương vị loại dứa này, khách hàng chia sẻ khi mua về, một số quả dứa lại không có nhiều mật. Về vấn đề này, chị Huyền cho biết người mua gần như không có cách nào để chọn được chính xác quả có mật hay không, bởi chất lượng còn phụ thuộc vào từng vườn trồng. Khi chuyển cho các đầu mối, người bán thường phải thông báo trước rằng dứa có tỷ lệ khoảng 10-15% là quả không có mật hoặc bị chua, nên việc lựa chọn bằng mắt thường là không thể.

Dự kiến mở rộng diện tích dứa mật lên hơn 500 ha năm 2030

Dứa mật Pu Lau là một giống dứa có nguồn gốc từ Lào, được trồng nhiều ở bản Pu Lau, xã Mường Nhà (Điện Biên). Đặc điểm nổi bật của dứa mật Pu Lau là trái to, hình tròn, mắt nở nang, ít gai và lá không gai. Thịt quả màu vàng tươi, mọng nước, ngọt và thơm, không bị rát lưỡi khi ăn.

Do được trồng theo hướng tự nhiên nên dứa mật Pu Lau thường chín rải vụ, với thời gian thu hoạch cao điểm kéo dài từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm. Đáng chú ý sau mỗi vụ thu hoạch, cây dứa tiếp tục đẻ nhánh, người dân có thể tách cây con để trồng vụ mới, chủ động hoàn toàn nguồn giống, giảm chi phí đầu tư.

Đảng bộ xã Mường Nhà nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định dứa mật là cây trồng chủ lực của địa phương. Ảnh: An Phú Fruits.

Một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 2026 của xã Mường Nhà là phát triển diện tích trồng dứa đạt trên 300 ha gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững. Với mục tiêu trên, địa phương này đang tập trung tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực đầu tư quy mô lớn để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hình thành và phát triển vùng sản xuất dứa tập trung.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Mường Nhà nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định dứa mật là cây trồng chủ lực, đưa vào chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, xã Mường Nhà đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng diện tích dứa lên hơn 500 ha. Mục tiêu này gắn với yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên kết chặt chẽ giữa người dân - hợp tác xã - doanh nghiệp.