Chính phủ thông qua đề án lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Chính phủ vừa thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Sau khi sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu người. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Đồng thời, chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, có lịch sử hình thành hơn 325 năm. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước, địa phương này có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Năm 2025, GRDP Đồng Nai đạt gần 678.000 tỷ đồng , tăng 9,63% và trở thành địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 4 cả nước về đóng góp vào tăng trưởng GDP, thậm chí cao hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương hiện tại như thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ hay Huế.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng chuyển dịch theo hướng hiện đại, với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm hơn 81%. Thu nhập bình quân đầu người trong 3 năm gần nhất đều cao hơn mức bình quân cả nước, năm 2025 đạt khoảng 153 triệu đồng/người.

Hiện, động lực lớn nhất của tỉnh là sân bay Long Thành (quy mô 5.000 ha, vốn hơn 16 tỷ USD ). Sân bay dự kiến vận hành trong năm nay với công suất giai đoạn 1 là 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng kết nối sân bay đã và đang được triển khai như mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, cùng tuyến metro từ TP.HCM trong tương lai.

Đáng chú ý, đây còn là địa phương hiếm hoi có sự hiện diện của 6 tuyến cao tốc trọng điểm gồm: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành; Biên Hòa - Vũng Tàu; Dầu Giây - Phan Thiết; Dầu Giây - Liên Khương và TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn hưởng lợi từ các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng như Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM.