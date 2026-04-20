Trình Quốc hội lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, gắn với TP.HCM

Chính phủ đã đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, với 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình Quốc hội tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: Quochoi.vn.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trình Quốc hội tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương là cần thiết. Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã định hướng thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trong giai đoạn đến năm 2030, nhằm nâng cao vai trò động lực của địa phương này trong phát triển vùng; gắn kết chặt chẽ, hài hòa với TP.HCM trong tạo lập và phát triển không gian kinh tế, đô thị của vùng.

Theo Chính phủ, việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho địa phương này mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TP.HCM.

Qua đó, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Với cơ sở này, Chính phủ đề xuất thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng hơn 12.737 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số hơn 4,49 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai hiện tại. Trụ sở của TP Đồng Nai được giữ nguyên như hiện nay.

Sau khi thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố trực thuộc Trung ương và 27 tỉnh.

Đối với phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo đề xuất của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu. Ảnh: Quochoi.vn.

Hiện tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của địa phương sớm hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức thấp để bảo đảm chất lượng đô thị.

Ủy ban cũng đề nghị địa phương quan tâm đến việc triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, giúp TP Đồng Nai thực sự trở thành đô thị lớn cấp vùng, chia sẻ, tương hỗ, cùng phát triển với các tỉnh, thành phố khác, tạo lập không gian kinh tế, đô thị của vùng.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.