Đồng Nai sắp có khu đô thị hơn 6.300 ha phía tây sân bay Long Thành

TP Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị hơn 6.300 ha tại cửa ngõ phía tây sân bay Long Thành, quy mô dân số dự kiến đến 455.000 người vào năm 2045.

UBND TP Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 6.300 ha, nằm trên địa bàn một phần phường Long Thành cùng các xã Phước Thái và Long Phước. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 400.000-455.000 người.

Theo định hướng, đây sẽ là một phần của khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành với các chức năng chính gồm khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính - thương mại và các dịch vụ hỗ trợ gắn chặt với sân bay Long Thành.

Khu vực này được định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế và là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, quy hoạch ưu tiên phát triển các chức năng đô thị và thương mại - dịch vụ chất lượng cao dựa trên lợi thế từ sân bay. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các hoạt động kinh tế phi hàng không như thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ngoài vai trò trung tâm dịch vụ, khu vực này còn được xác định là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành cũng như các trục động lực của vùng.

Không gian đô thị sẽ được tổ chức theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), ưu tiên vận tải công cộng. Định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng.

Theo quyết định phê duyệt, khu vực lập quy hoạch cũng được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời lồng ghép các giải pháp phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý - vận hành đô thị, thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.