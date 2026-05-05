Doanh nghiệp bất động sản 'đặt cược' vào Đồng Nai từ sớm

Loạt dự án quy mô lớn đã triển khai nhiều năm tại Đồng Nai, song thị trường vẫn trong trạng thái "đón đầu". Việc lên thành phố cùng cú hích hạ tầng được kỳ vọng sẽ kéo lực cầu trở lại.

Từ khoảng năm 2019, khi dòng tiền bất động sản bắt đầu dịch chuyển khỏi TP.HCM sang các khu vực vệ tinh, Đồng Nai dần nổi lên như một điểm đến mới nhờ lợi thế quỹ đất lớn và kỳ vọng hạ tầng. Đến giai đoạn 2020-2021, thị trường bất động sản nơi đây bước vào "cao trào" với loạt dự án quy mô lớn được đẩy mạnh triển khai, mở bán, tạo nên làn sóng đầu tư sôi động.

Trong giai đoạn này, sự hiện diện của các chủ đầu tư lớn không chỉ dày đặc hơn mà còn đi kèm với những đại đô thị có quy mô hàng trăm đến cả nghìn ha, định vị Đồng Nai như một cực phát triển mới bên cạnh TP.HCM. Tuy nhiên, trái ngược với sự sôi động của hoạt động đầu tư, phần lớn các dự án vẫn đang trong trạng thái "đón đầu", đến nay chưa có khu đô thị nào thực sự hình thành cộng đồng cư dân đông đúc.

Loạt chủ đầu tư đổ về Đồng Nai

Tiêu biểu nhất có thể kể đến Aqua City - đại đô thị ven sông do Novaland phát triển, với quy mô gần 1.000 ha, từng được xem là biểu tượng cho tham vọng hình thành một đô thị sinh thái vệ tinh của TP.HCM. Dự án được triển khai trong bối cảnh thị trường sôi động, thu hút lượng lớn nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi gặp vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính, dự án ngưng triển khai và chỉ mới thi công trở lại từ năm ngoái. Một số căn đã bàn giao cũng chưa có nhiều người ở.

Năm 2020, Nam Long Group bắt tay với các đối tác quốc tế để phát triển khu đô thị tích hợp tại khu vực Long Hưng ngay cạnh Aqua City. Sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế được kỳ vọng sẽ nâng chuẩn phát triển đô thị tại Đồng Nai, từ quy hoạch đến vận hành.

Cũng trong năm 2020, Đất Xanh Group hiện diện tại Đồng Nai với dự án Gem Sky World. Đây được xem là dự án có quy mô lớn nhất trong trục đô thị vệ tinh cạnh sân bay Long Thành, cung ứng hơn 4.000 sản phẩm. Tuy nhiên, bên trong dự án vẫn chưa có nhiều cư dân về ở.

Sau đó, làn sóng "đổ bộ" tiếp tục mở rộng với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Thăng Long Real Group khởi công dự án FIATO City tại Nhơn Trạch, Gamuda Land giới thiệu dự án Spring Ville và gần đây, Sun Group cũng đề xuất nghiên cứu các tổ hợp đô thị, du lịch quy mô 290 ha tại địa phương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Cao Thị Thanh Hương, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M Savills cho rằng về nguyên tắc, diễn biến của thị trường bất động sản không chỉ tại TP.HCM, Hà Nội hay Việt Nam mà trên thế giới đều có điểm chung là được dẫn dắt bởi nguồn cầu. Nguồn cầu này chủ yếu đến từ người mua để ở hoặc người thuê, do đó hai yếu tố cốt lõi để đánh giá tiềm năng của một thị trường là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng dân số.

Theo bà, các khu vực giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An hay Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) đều có những lợi thế riêng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Bình Dương thời gian qua thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản tốt hơn nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng dân số cao, mật độ dân cư lớn và nền tảng kinh tế - công nghiệp phát triển liên tục.

Trong khi đó, Đồng Nai dù có lợi thế về quy mô công nghiệp, song tốc độ tăng dân số và mật độ dân cư vẫn thấp hơn. Một số giai đoạn, tăng trưởng GDP và thu hút FDI cũng chững lại, khiến mức độ sôi động của thị trường chưa bằng các địa phương lân cận.

Dù vậy, trên thực tế, thị trường bất động sản không vận hành theo cách "có cầu rồi mới có cung". Ngược lại, các chủ đầu tư thường đi trước một bước để đón đầu cơ hội.

Theo bà Hương, nhà đầu tư thường hành động trước chu kỳ phát triển, nên khi nhận diện được tiềm năng, họ đã sớm săn tìm quỹ đất và chuẩn bị dự án. Đây cũng là lý do nhiều dự án quy mô lớn đã xuất hiện từ khá sớm tại địa phương này.

"Không tính đến các dự án đã triển khai, nhiều khu đất trống tại Long Thành và Nhơn Trạch hiện đã được đề xuất chủ trương đầu tư hoặc nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp, dù chưa phải tất cả đều hoàn tất thủ tục pháp lý", bà nói.

Nhiều niềm tin vào thị trường

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đều đặt kỳ vọng vào Đồng Nai từ sớm. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Nam Long cho biết khi quyết định hiện diện tại Đồng Nai vào năm 2020, doanh nghiệp đánh giá đây là khu vực có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, đồng thời sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Sau khi xem xét nhiều vị trí, doanh nghiệp đã chọn phường Long Hưng nhờ khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng định hướng các tuyến liên vùng. Bên cạnh đó, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn cũng góp phần hình thành nhu cầu nhà ở từ lực lượng lao động và chuyên gia.

Đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin khi đó cũng đánh giá Đồng Nai có tiềm năng phát triển nhà ở dựa trên các yếu tố vĩ mô, tăng trưởng dân số và vai trò trung tâm công nghiệp.

Thực tế, khi mở bán giai đoạn 1 vào năm 2021, dự án Izumi City ghi nhận mức độ quan tâm lớn. Đến nay, 275 căn nhà phố tại phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thiện và đang bàn giao cho khách hàng.

Trong bối cảnh mới, dư địa phát triển của TP Đồng Nai được đánh giá còn lớn hơn khi sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới vận hành vào năm 2027, cùng với định hướng phát triển đô thị sân bay và khu thương mại tự do.

Theo đó, Nam Long cho biết Izumi City sẽ tiếp tục là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. "Với việc Đồng Nai được nâng cấp lên thành phố cùng các công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, chúng tôi kỳ vọng khả năng hấp thụ các phân khu tiếp theo sẽ cải thiện, thậm chí nhanh hơn giai đoạn đầu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở một dự án, nhà phát triển bất động sản này cho biết vẫn tiếp tục tìm kiếm quỹ đất xung quanh phường Long Hưng cũng như khu vực sân bay Long Thành để phát triển trong thời gian tới.

Trong khi đó, trả lời cổ đông tại đại hội mới đây, bà Lương Thị Thu Hương, Giám đốc Pháp lý Novaland cũng nhận định việc Đồng Nai trở thành thành phố có thể giúp các khu đô thị quy mô lớn như Aqua City cải thiện khả năng thu hút cư dân và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc huy động vốn, qua đó thúc đẩy tiến độ xây dựng và bàn giao.

Đại diện Gamuda Land nhìn nhận động lực lớn của thị trường không chỉ đến từ việc nâng cấp hành chính, mà còn từ cấu trúc công nghiệp của địa phương. Đồng Nai hiện là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, với lực lượng kỹ sư, chuyên gia nước ngoài ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở chất lượng cao dành cho nhóm này vẫn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp có chuyên gia làm việc tại Đồng Nai phải loay hoay tìm kiếm chỗ ở phù hợp.

Đặc biệt, khi sân bay Long Thành và hệ thống hạ tầng hoàn thiện, khu vực này được dự báo sẽ thu hút lượng lớn lao động trình độ cao. Nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và không gian sống chất lượng sẽ hình thành một thị trường tiêu dùng quy mô lớn và bền vững.

Nếu tận dụng tốt cơ hội lên thành phố để thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cấp chất lượng đô thị và thu hút doanh nghiệp, Đồng Nai có thể cải thiện sức hấp dẫn, tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản Bà Cao Thị Thanh Hương, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M Savills

Dù Đồng Nai hiện đã trở thành thành phố, các chuyên gia lưu ý để thị trường phát triển bền vững vẫn cần sự đồng bộ giữa hạ tầng, kinh tế và chính sách. Theo đó, bài toán của Đồng Nai hiện nay nằm ở việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và hiện thực hóa các định hướng phát triển đã đề ra.

"Việc mở rộng địa giới hành chính hay nâng cấp lên thành phố có thể tác động đến bộ máy quản lý và hình ảnh đô thị, nhưng yếu tố quan trọng hơn vẫn là chiến lược phát triển kinh tế của địa phương", bà Hương nhận định.

Theo đó, bà Hương cho rằng nếu tận dụng tốt giai đoạn này để thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cấp chất lượng đô thị và thu hút doanh nghiệp, Đồng Nai có thể cải thiện sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư, tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản. "Một thị trường chỉ thực sự phát triển bền vững khi tạo ra việc làm, thu hút dân cư đến sinh sống và hình thành nguồn cầu ở thực ổn định", bà nhấn mạnh.