Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế từ 1 triệu có phù hợp?

Nhiều ý kiến cho rằng phần lớn khoản nợ thuế nhỏ mang tính sơ suất, việc áp dụng biện pháp mạnh có thể chưa tương xứng và cần được cân nhắc thận trọng.

Tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung việc tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng, và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Thông tin người nợ thuế

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã… nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng gần 1 triệu người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng , trong đó doanh nghiệp nợ hơn 29.800 tỷ đồng , hộ kinh doanh nợ hơn 2.310 tỷ đồng . Đáng chú ý, gần 500.000 người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng, nhưng tổng số tiền chỉ khoảng 66 tỷ đồng .

Đến nay, khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này. Số người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng đang bị tạm hoãn xuất cảnh là 13.500 người nộp thuế, bao gồm 11.800 doanh nghiệp và 1.700 hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất là bổ sung quy định về việc thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày hoặc chậm nhất không quá 24 giờ.

Lý do chủ yếu nợ thuế nhỏ

Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC - cho rằng, thực tế hiện nay, phần lớn các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế nhỏ lẻ không xuất phát từ hành vi trốn thuế hay gian lận có chủ đích. Những khoản nợ thuế rất nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, chủ yếu phát sinh từ các nghĩa vụ phụ như lệ phí môn bài, chậm báo cáo… Đây là những khoản mang tính vô ý nhiều hơn là cố tình. Ông Đức đề xuất cần phân loại rõ, trường hợp cố tình, tái phạm, sẽ xử lý nghiêm; còn trường hợp sơ suất, giá trị nhỏ áp dụng chế tài nhẹ, phù hợp…

Cũng theo luật sư, trong thực tế, người dân, doanh nghiệp có thể không nhận được thông tin để thực hiện nghĩa vụ. Việc chia tách địa giới, thay đổi tên phường, số nhà, hay sự thiếu thống nhất giữa các hệ thống khiến việc gửi thông báo, liên hệ với người nộp thuế có thể gặp khó khăn. Như vậy, thông báo không đến nơi, không nhận được phản hồi, chưa thể coi là dấu hiệu người nộp thuế “trốn tránh”.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, việc áp dụng biện pháp mạnh như tạm hoãn xuất cảnh đối với các khoản nợ thuế nhỏ là sự can thiệp lớn đến quyền dân sự, trong khi tính chất vi phạm lại không tương xứng. Thay vì áp dụng biện pháp “chặn cứng”, cần thiết kế cơ chế linh hoạt hơn, như cho phép nộp ngay tại chỗ khi phát sinh nghĩa vụ; cập nhật dữ liệu theo thời gian thực; đảm bảo người dân được thông báo đầy đủ trước khi áp dụng chế tài.

Luật sư cũng lưu ý, các đề xuất chính sách nếu thiếu rõ ràng, hoặc áp dụng trong khi hệ thống dữ liệu còn chưa hoàn thiện, có thể gây tâm lý lo ngại trong xã hội. Đặc biệt, những quy định liên quan trực tiếp đến quyền đi lại, kinh doanh nếu không hợp lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư.

“Cần có lộ trình phù hợp, hoàn thiện hạ tầng quản lý trước khi áp dụng các biện pháp chế tài mạnh”, ông Đức khuyến nghị.

Đại diện một công ty tư vấn thuế cho rằng, vấn đề không nằm ở việc ngưỡng 1 triệu đồng là cao hay thấp, mà ở chỗ biện pháp áp dụng có thực sự hợp lý hay không. Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp muốn giải thể nhưng không thực hiện được do thủ tục kéo dài, hồ sơ tồn đọng, trong khi cơ quan thuế chưa thực sự quyết liệt xử lý.

Việc để tình trạng này kéo dài, rồi sau đó áp dụng các chế tài đối với những nghĩa vụ phát sinh từ các doanh nghiệp chưa thể giải thể, về bản chất là đang đẩy phần khó và rủi ro sang phía doanh nghiệp. Theo vị này, cách tiếp cận như vậy là chưa hợp lý, bởi lỗi không hoàn toàn nằm ở người nộp thuế.