Tập đoàn Nhật: Hiếm nơi nào ở Đông Nam Á sở hữu hạ tầng như Đồng Nai

Theo đánh giá của doanh nghiệp FDI, Đồng Nai thuộc nhóm ít địa phương trong khu vực có hệ thống giao thông đầy đủ. Song để duy trì sức hút, địa phương còn một số điểm cần cải thiện.

Có mặt tại Đồng Nai từ năm 1997, Công ty Mitani Aureole Vietnam Inc. (hiện nay là Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.) với 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn Mitani Sangyo, đến nay vẫn duy trì nhà máy tại Khu công nghiệp Loteco (phường Long Bình, Đồng Nai).

Sau gần 3 thập kỷ, Đồng Nai không chỉ là điểm khởi đầu mà còn trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam. Hiện Mitani Sangyo có 7 công ty con ở Việt Nam, trong đó 4 nhà máy đặt tại Đồng Nai, nhiều hơn bất kỳ địa phương nào khác, dù doanh nghiệp đã mở rộng đến TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Hà Nội...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Miura Shuhei, Thành viên HĐQT Tập đoàn Mitani Sangyo cho biết quyết định đầu tư ban đầu gắn với làn sóng doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng sang Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa II. Nhưng sau quá trình tìm hiểu, doanh nghiệp càng củng cố lựa chọn này nhờ mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của địa phương.

Môi trường đầu tư thuận lợi

Theo ông Miura Shuhei, vào cuối những năm 1990, hạ tầng tại Việt Nam từ thiết bị đến giao thông vẫn trong giai đoạn phát triển, chưa ổn định hoàn toàn. Trong khi đó, các khu công nghiệp tại Đồng Nai nổi bật nhờ hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ và chất lượng dịch vụ tốt, trở thành yếu tố chính để doanh nghiệp quyết định đầu tư lâu dài.

Đến nay, trong mắt doanh nghiệp, Đồng Nai vẫn là một trong những trung tâm sản xuất lớn ở phía Nam. Với các lĩnh vực hoạt động như hóa chất và sản phẩm nhựa ép phun phục vụ ngành ôtô, doanh nghiệp có nhiều cơ hội kết nối, hợp tác với các đối tác trong khu vực, qua đó mở rộng hoạt động kinh doanh.

Từ bước khởi đầu tại Đồng Nai, Mitani Sangyo hiện đã có 7 công ty con và hàng loạt cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Ảnh: Mitani Sangyo.

Dĩ nhiên, không có hành trình nào là hoàn hảo. Lãnh đạo tập đoàn cho biết từng gặp các vấn đề như đình công hay cắt điện theo kế hoạch tại Đồng Nai, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các tình trạng này đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây nhờ công tác quản lý tốt hơn từ phía cơ quan chức năng.

Ông Miura khẳng định tỉnh Đồng Nai luôn dành sự hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư. Theo ông Miura, sự hỗ trợ từ UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan đã giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai các dự án.

"Môi trường hành chính thuận lợi và sự hỗ trợ tích cực là một trong những lý do giúp Đồng Nai thu hút đông đảo nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy rõ sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua", ông nói.

Theo ông Miura, chính quá trình đầu tư và vận hành thuận lợi tại Đồng Nai đã mang lại sự tin tưởng và an tâm để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, hình thành hệ thống 7 công ty con tại Việt Nam như hiện nay.

Ông Miura Shuhei, Thành viên HĐQT Tập đoàn Mitani Sangyo. Ảnh: Mitani Sangyo.

Không chỉ thu hút doanh nghiệp Nhật Bản, Đồng Nai còn là điểm đến của dòng vốn đa dạng từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... Mới đây nhất, một doanh nghiệp từ Mỹ chuyên sản xuất linh kiện cho hệ thống máy lạnh cũng đã thuê 2.500 m2 nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, với thời hạn 5 năm. Tháng 5 này, họ bắt đầu vận hành nhà máy.

Theo Savills, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại địa phương khoảng 6.700 ha, với tỷ lệ lấp đầy hơn 94% - thuộc nhóm cao tại phía Nam. Mức hấp thụ cao này đưa Đồng Nai vào nhóm thị trường khan hiếm nguồn cung, đồng thời tiếp tục thu hút nhu cầu thuê từ doanh nghiệp. Ở phân khúc nhà xưởng và kho bãi xây sẵn, nguồn cung hiện đạt khoảng 3,5 triệu m2, với tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 95%.

Hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, bên cạnh sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng, một lợi thế đáng chú ý của Đồng Nai là nền đất cứng, phù hợp phát triển công nghiệp nặng, qua đó giảm chi phí gia cố nền móng - yếu tố không phải địa phương nào cũng có. Nhờ vậy, tỉnh đã và đang duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đi cùng đà tăng trưởng là các tiêu chí lựa chọn ngày càng khắt khe. Nhà đầu tư hiện không chỉ tìm kiếm quỹ đất sạch, mà còn yêu cầu một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, bao gồm logistics, chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, ông David Jackson nhận định dự án sân bay Long Thành là yếu tố có thể "thay đổi cuộc chơi". Khi đi vào khai thác, cùng với các công trình như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay cầu Cát Lái, hạ tầng kết nối của Đồng Nai sẽ được nâng lên đáng kể. Điều này được kỳ vọng sẽ kéo mặt bằng giá thuê tăng trong trung hạn, đồng thời cải thiện vị thế cạnh tranh của địa phương trên bản đồ công nghiệp khu vực.

Hiện, thống kê của Avison Young cho thấy giá thuê đất công nghiệp tại Đồng Nai dao động khoảng 220- 240 USD /m2/kỳ hạn đối với các khu công nghiệp mới, và 180- 190 USD /m2/kỳ hạn đối với các khu hiện hữu.

Dưới góc nhìn nhà đầu tư, ông Miura Shuhei cũng cho rằng khi sân bay Long Thành vận hành, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục được thúc đẩy, mở thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong khu vực.

Dù vậy, ông cũng lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông và sự phức tạp, chậm trễ trong thủ tục hành chính có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng đầu tư trong tương lai. Với sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng, ông kỳ vọng những vấn đề này sẽ từng bước cải thiện.

"Về dài hạn, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Đồng Nai sẽ là số ít địa phương trong khu vực Đông Nam Á hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không như tại Đồng Nai", ông nói.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp kỳ vọng Đồng Nai sẽ vươn lên trở thành một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Đồng Nai cũng đang đứng trước cơ hội nâng cấp đơn vị hành chính. Sáng 20/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trình Quốc hội đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đây là bước đi chiến lược nhằm tạo dư địa phát triển mới, giúp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm điều kiện để tổ chức lại không gian phát triển một cách bài bản hơn, nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và phát huy tốt hơn vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Đồng Nai là một trong số ít địa phương trong khu vực sở hữu hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, gồm đường bộ, đường biển và hàng không... Ảnh: Quỳnh Danh.

Thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 20/4, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh địa phương đang chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao chất lượng, năng suất và thu ngân sách.

Hướng tới chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, ông cho rằng vai trò của Bí thư, Chủ tịch tỉnh bây giờ không khác gì Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc một tập đoàn, phải làm sao để con số thu ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất. "Năm nay, Đồng Nai sẵn sàng thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước", Bí thư Vũ Hồng Văn khẳng định.

Đồng thời, ông cho biết khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Đồng Nai gắn liền với trách nhiệm trở thành một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia. "Chúng tôi phấn đấu thi đua để đến năm 2030 đất nước đạt mức thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển. Đồng Nai sẽ là nhóm dẫn đầu để gánh vác sứ mệnh này", Bí thư Đồng Nai cam kết.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Ko Chung Chih, Phó tổng giám đốc Vedan Việt Nam, cũng tin tưởng bước chuyển sắp tới có thể tạo cú hích để Đồng Nai phát huy hết tiềm năng, lợi thế, tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

"Với Vedan, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương để thu hút và giữ chân các chuyên gia kỹ thuật và quản lý chất lượng cao của Việt Nam bằng cách cung cấp các chế độ đãi ngộ cạnh tranh hơn và môi trường làm việc hiện đại, hướng tới sự thịnh vượng chung với thành phố Ðồng Nai trong tương lai", ông nói.

Dĩ nhiên, theo đại diện Avison Young, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để tạo ra bứt phá. Muốn hiện thực hóa mục tiêu này, Đồng Nai cần tạo nguồn thu ngân sách ổn định để tái đầu tư cho hạ tầng. Đồng thời, quy hoạch phát triển phải được đặt trong tổng thể liên kết vùng, đặc biệt với TP.HCM mở rộng, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

Bên cạnh đó, việc phát triển đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cũng là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Với doanh nghiệp FDI, ông Miura Shuhei kỳ vọng các thủ tục hành chính và hải quan sẽ tiếp tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Đồng thời, tính minh bạch trong cấp phép đầu tư, hoạt động kinh doanh và thanh tra thuế cũng cần được cải thiện, qua đó tạo nền tảng cho môi trường đầu tư ổn định và bền vững hơn.