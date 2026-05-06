TP.HCM không còn căn hộ dưới 2 tỷ, người dân tìm đến TP Đồng Nai

Giữa lúc căn hộ dưới 2 tỷ đồng "biến mất" tại TP.HCM, Fresia Riverside trở thành "thỏi nam châm" thu hút đầu tư, đón sóng hạ tầng tỷ USD và cột mốc Đồng Nai lên thành phố.

20 năm trước, tâm điểm thị trường bất động sản TP.HCM thuộc về phía nam - nơi Phú Mỹ Hưng đóng vai trò đầu tàu, còn khu đông với quận 2, quận 9, Thủ Đức hay xa hơn là Đồng Nai vẫn manh mún, thiếu sức hút.

Nhưng bức tranh đó đã đảo ngược hoàn toàn.

Khi ngưỡng 2 tỷ đồng trở thành "hàng hiếm"

Trong một thập kỷ qua, khu đông tăng giá trung bình 50-70%, gấp 3-4 lần so với khu nam và khu tây, đồng thời chiếm tới 50-60% tổng nguồn cung lẫn giá trị toàn thị trường.

Đà tăng giá đó đã dẫn đến một thực tế phũ phàng: khu đông ngày nay gần như không còn căn hộ mới nào được chào bán dưới ngưỡng 2 tỷ đồng . Khoảng 80% nguồn cung mở bán từ năm 2024 đến nay thuộc phân khúc cao cấp, kéo mặt bằng giá vượt xa mức trung bình toàn thành phố.

Chính tại thị trường này, làn sóng tìm kiếm căn hộ dưới 2 tỷ đồng dịch chuyển mạnh mẽ ra các vùng ven cửa ngõ khu đông, nơi hạ tầng đang tăng tốc nhưng mặt bằng giá vẫn còn dư địa tăng trưởng. Không chỉ nhà đầu tư, ngay cả người mua ở thực cũng đang dần dịch chuyển sang khu vực này, khi các đô thị cũ ngày càng quá tải và kẹt xe tăng cao.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2025 đã tăng 21%, gấp đôi khu đông TP.HCM.

Fresia Riverside nổi lên như một điểm đến đầu tư khi tọa lạc ngay mặt tiền Bùi Hữu Nghĩa, trung tâm CBD Biên Hòa, trở thành một trong những cái tên hiếm hoi vẫn còn đáp ứng được cả hai tiêu chí: mức giá dưới 2 tỷ đồng và vị trí chiến lược thực sự.

Với mức giá khởi điểm từ 1,96 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, thấp hơn 20-25% so với các dự án tương đương tại vùng lân cận TP.HCM, dự án đang kéo một làn sóng tìm kiếm lớn từ cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Fresia Riverside - Tọa độ vàng giữa 3 làn sóng hạ tầng tỷ USD

Điều khiến Fresia Riverside từ một căn hộ giá tốt thành một tài sản chiến lược nằm ở vị thế đặc biệt khi dự án kết nối và thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ hạ tầng lớn nhất khu vực, đang đồng loạt được hiện thực hóa trong giai đoạn 2026-2027.

Đầu tiên đến từ hệ thống metro. Phương án kéo dài tuyến metro số 1 từ Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành, với tổng chiều dài 41,4 km và vốn đầu tư hơn 60.261 tỷ đồng , đã được thống nhất triển khai.

Fresia Riverside nằm ngay trên hành lang metro kéo dài này, cách ga metro số 1 chỉ khoảng 500 m. Khi tuyến đường sắt đô thị vận hành, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng từ Biên Hòa vào trung tâm TP.HCM hay thẳng đến sân bay quốc tế.

Nút giao Tân Vạn - "trái tim" hạ tầng khu đông, điểm hội tụ của Vành đai 3 và tuyến metro số 1, bảo chứng cho kết nối siêu tốc và tiềm năng tăng giá vượt trội của Fresia Riverside.

Tiếp theo là hệ thống hạ tầng trọng điểm đang chạy nước rút vào giai đoạn hoàn thiện như nút giao Tân Vạn - mắt xích quan trọng nhất của tuyến Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe trong năm 2026.

Khi hợp lực cùng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng lên 8-10 làn xe và tuyến kết nối qua cầu Nhơn Trạch, hành trình từ Biên Hòa về trung tâm TP.HCM sẽ chỉ còn khoảng 30 phút - một cú hích kết nối mà không phải dự án nào trong khu vực cũng có đặc quyền tiếp cận trực tiếp.

Và cuối cùng là sự kiện Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30/4, đánh dấu bước tái định vị lịch sử từ một tỉnh công nghiệp vệ tinh thành đô thị mang tầm vóc quốc gia. Với giới đầu tư bất động sản, đây là "biến số" đủ sức thay đổi toàn bộ "phương trình" định giá của cả khu vực trong những năm tới.

Cộng hưởng với 3 làn sóng này là hệ sinh thái kinh tế dày đặc đang bao quanh dự án. Fresia Riverside đối diện Aeon Mall Biên Hòa - tổ hợp thương mại quy mô 12 ha, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng , dự kiến phục vụ 10 triệu lượt khách mỗi năm khi khai trương năm 2027 và tạo ra 15.000-20.000 việc làm mới.

Liền kề là trung tâm hành chính mới rộng 40 ha với khoảng 3.200 cán bộ công chức, cùng 7 khu công nghiệp lớn trong bán kính vài km nơi hơn 3.000 chuyên gia nước ngoài đang thường trú.

Riêng 11 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai cấp phép 320 dự án FDI với tổng vốn 2,5 tỷ USD , vượt 132% kế hoạch, tạo nguồn cầu thuê nhà bền vững và không ngừng được bổ sung.

Dự án Fresia Riverside đang được thi công nhanh chóng, dự kiến cất nóc vào ngày 20/5 tới.

Lợi suất cho thuê tại Biên Hòa hiện dẫn đầu toàn khu phía đông với mức 4,4%, vượt xa quận 2 (2,1%), quận 9 (2,7%) và Thủ Đức (3,3%). Tại Fresia Riverside, một căn hộ hai phòng ngủ mang về dòng tiền cho thuê 7 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 84 triệu đồng/năm đầu tiên.

Để tối ưu khả năng tiếp cận, chủ đầu tư TV Holdings cung cấp chính sách thanh toán chỉ từ 9,8 triệu/tháng.