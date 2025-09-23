Fresia Riverside hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp

Fresia Riverside mang đến cơ hội sở hữu tổ ấm chỉ với 179 triệu đồng, giúp nhiều người hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Giữa lúc giá bất động sản (BĐS) leo thang, nhiều gia đình trẻ trăn trở với giấc mơ an cư còn dang dở. Thấu hiểu điều đó, Fresia Riverside mang đến giải pháp giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu căn hộ với chính sách thanh toán và ưu đãi hấp dẫn.

Ước mơ nhà riêng không còn xa vời

Nhiều người nghĩ để có căn nhà riêng tại Biên Hòa (Đồng Nai) cần phải tích góp cả chục năm. Nhưng tại Fresia Riverside, con số 179 triệu đồng - tương đương 10% giá trị căn hộ - đã có thể giúp bạn trở thành chủ nhân căn hộ 2 PN với giá từ 1,79 tỷ đồng , ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất 0% và đáng chú ý là chính sách thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà.

Theo đó, chính sách thanh toán chia nhỏ giá trị thanh toán chỉ 0,5%/tháng giúp giảm áp lực tài chính. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tặng voucher 20 triệu đồng khi chọn gói nội thất từ Anabuki - đối tác của dự án. Thay vì tiếp tục thuê nhà với mức 8-10 triệu/tháng, bạn có thể cân nhắc chi 179 triệu đồng để sở hữu ngôi nhà mơ ước.

Bên cạnh phương thức thanh toán lý tưởng, Fresia Riverside tiếp tục khẳng định vị thế dự án căn hộ hiếm hoi tại Đồng Nai đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán tại thời điểm hiện tại. Đây là lợi thế không phải dự án nào cũng có được. Với pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ đảm bảo, khách hàng có thể yên tâm tính minh bạch và cam kết của chủ đầu tư.

Nhằm tri ân những khách hàng tiên phong lựa chọn bộ sưu tập quỹ căn đẹp nhất dự án, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách đặc biệt: Ưu đãi 2% dành cho khách hàng tin tưởng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh sẽ được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%. Những chính sách hấp dẫn này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Fresia Riverside vừa để an cư, vừa nâng cao giá trị đầu tư.

Fresia Riverside sở hữu vị trí thuận lợi cùng tiềm năng gia tăng giá trị. Ảnh phối cảnh.

Điểm nhấn quan trọng khiến Fresia Riverside trở thành dự án được quan tâm ở khu đông TP.HCM là việc hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang hình thành, bao gồm đường Bùi Hữu Nghĩa, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến Metro số 1. Những kết nối này tiện lợi cho việc di chuyển, đồng thời thúc đẩy giá trị BĐS khu vực.

Tổ ấm thật sự - nơi mọi ước mơ bắt đầu

Mỗi căn nhà là nơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Thấu hiểu điều đó, Fresia Riverside mang đến không gian sống với cộng đồng văn minh, nơi mỗi cư dân đều có thể cảm nhận được sự gắn kết.

Hướng đến chuẩn mực sống mới cho cư dân, chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho không gian xanh và đầu tư hệ tiện ích đa dạng, nhằm kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho mọi thế hệ. Những buổi sáng nhâm nhi tách cà phê bên ban công, ngắm nhìn khung cảnh xanh mướt. Những chiều cuối tuần vui vẻ khi thấy con trẻ thỏa sức đùa giỡn tại khu vực nội khu an toàn, trong tầm mắt của cha mẹ - đó chính là cuộc sống hàng nghìn gia đình Việt mong muốn.

Khuôn viên nội khu xanh mát, nơi trẻ nhỏ thỏa sức vui chơi, gia đình tận hưởng phút giây gắn kết. Ảnh phối cảnh.

Yếu tố gia tăng giá trị khác đến từ sự quản lý vận hành bởi Altara Hospitality Group - thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Eco Business System. Với kinh nghiệm quản lý nhiều dự án cao cấp trên toàn quốc và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao theo phong cách Singapore, Altara không chỉ đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân, mà còn duy trì và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Fresia Riverside không chỉ trao chìa khóa của ngôi nhà, mà còn mở ra cánh cửa bước vào hành trình hạnh phúc - nơi mỗi gia đình vững vàng an cư và tương lai thịnh vượng bắt đầu.