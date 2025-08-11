An cư tại Conic Boulevard với vài trăm triệu đồng

Thay vì tiếp tục thuê nhà nhiều chục năm, các gia đình trẻ có thể sở hữu căn hộ tại Conic Boulevard với 750 triệu đồng và khoản thanh toán hàng tháng bằng chi phí thuê nhà hiện tại.

Mỗi cuối tháng, khoản tiền đầu tiên phải chi là thuê nhà, kéo dài từ tháng này qua tháng khác, là câu chuyện quen thuộc của hàng triệu người trẻ tại TP.HCM.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, mức giá thuê tại TP.HCM đã tăng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ 2 phòng ngủ tại trung tâm có giá 15-20 triệu/tháng, khu vực xã Bình Hưng cũng lên 9-12 triệu. Sau 10 năm thuê, gia đình đã chi hơn 1,5 tỷ đồng nhưng vẫn chưa có ngôi nhà của chính mình.

Sở hữu nhà chỉ với 25% giá trị

Nhận thức sâu sắc về thực trạng trên, Conic Boulevard mang đến một giải pháp hoàn toàn khác biệt, giúp “phá vỡ” vòng luẩn quẩn thuê nhà mà nhiều gia đình đang gặp phải. Thay vì tiếp tục thuê nhà, họ có thể chuyển sang sở hữu một căn hộ thực sự với 750 triệu đồng ban đầu - tương đương khoảng 6-7 năm tiền thuê hiện tại.

Conic Boulevard sở hữu vị trí lý tưởng tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, kết nối thuận tiện với các khu công nghiệp lớn.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ (khoảng 750 triệu đồng) là có thể nhận nhà ở ngay. Phần còn lại được giãn trong 36 tháng, với mức thanh toán chỉ 1%/tháng. Nếu gia đình hiện thuê nhà với chi phí 12 triệu/tháng, có thể “nâng cấp” sở hữu căn hộ tại Conic Boulevard với khoản thanh toán hàng tháng tương đương. Sau 3 năm, họ có thể sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Không còn là bản vẽ, khách hàng có thể nhận nhà ở ngay với vốn 25% giá trị căn hộ tại Conic Boulevard.

Dự án còn có ưu đãi chiết khấu đến 15%, tặng gói nội thất và điện máy trị giá 290 triệu đồng, miễn phí quản lý 2 năm đầu. Cư dân có thể xách vali vào ở ngay, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với việc tự trang bị nội thất.

Vị trí cửa ngõ bắt nhịp làn sóng phát triển hạ tầng

Conic Boulevard tọa lạc tại cửa ngõ TP.HCM, giao thoa các tuyến đường huyết mạch quan trọng. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận Aeon Mall Bình Tân trong phút, đến các khu công nghiệp Tân Bình, Vĩnh Lộc thuận tiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình có người thân làm việc tại các khu công nghiệp.

Điều làm nên giá trị của Conic Boulevard là đón sóng phát triển hạ tầng. Tiêu biểu trong đó là dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, hứa hẹn biến con kênh cũ thành tuyến đường thủy hiện đại.

Quan trọng hơn, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang triển khai được kỳ vọng đưa Conic Boulevard trở thành điểm kết nối quan trọng của hệ thống giao thông công cộng. Khi hoàn thành, cư dân chỉ cần vài phút di chuyển từ dự án đến trung tâm TP.HCM, tránh ùn tắc giao thông. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang triển khai còn kết nối dự án với sân bay Long Thành, biến khu vực từ “cửa ngõ” thành “trung tâm kết nối”.

Conic Boulevard không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là bước đệm tài chính vững chắc cho tương lai.

Thực tế cho thấy những khu vực nằm trên trục giao thông chính, đặc biệt gần các tuyến metro, luôn duy trì tốc độ tăng giá và tính thanh khoản ổn định. Điều này đồng nghĩa những cư dân sở hữu căn hộ tại Conic Boulevard không chỉ có được nơi an cư lý tưởng, mà còn nắm giữ một tài sản có tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Đặc biệt, việc dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ thuộc block B kể từ ngày 25/4 càng khẳng định tính minh bạch về pháp lý. Dự án dự kiến trao sổ cho cư dân block B vào tháng 8.

Thay vì tiếp tục trả tiền thuê nhà, Conic Boulevard là cơ hội để các gia đình sở hữu tài sản thực, xây dựng nền tảng vững chắc và tận hưởng cuộc sống tại khu vực phát triển năng động phía tây TP.HCM.