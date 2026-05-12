Chốt hướng tuyến 2 dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

TP Đồng Nai và TP.HCM cơ bản thống nhất hướng tuyến 2 dự án metro kết nối sân bay Long Thành, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM.

TP Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất hướng tuyến 2 dự án metro kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 12/5, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để nghe báo cáo phương án hướng tuyến 2 tuyến đường sắt đô thị kết nối vào sân bay Long Thành.

Theo dự kiến, có 3 tuyến đường sắt gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cùng tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Các tuyến này sẽ được đầu tư dọc theo phạm vi đất trống giữa đường trục chính sân bay Long Thành và xây dựng các nhà ga đường sắt để tiếp cận các nhà ga hành khách của sân bay Long Thành.

Trong đó, đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản thỏa thuận với Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) về phương án tuyến, vị trí đặt ga, phương án kết nối.

Đối với 2 tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài, tại buổi khảo sát thực tế và làm việc, TP Đồng Nai và TP.HCM đã cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến của 2 dự án đối với đoạn từ Quốc lộ 51 đến khu vực nhà ga đặt trong sân bay Long Thành.

Theo đó, tuyến metro kéo dài từ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành do TP Đồng Nai triển khai đầu tư sẽ đi bên trái tuyến T1 (hướng từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành) kết nối vào khu vực nhà ga trong sân bay Long Thành.

Trong khi đó, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 (hướng từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành) kết nối vào khu vực nhà ga bên trong sân bay.

Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà trao đổi với đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành về phương án kết nối các tuyến metro với nhà ga trong sân bay. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết mục tiêu đầu tư tuyến metro kéo dài tuyến Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành nhằm hình thành tuyến metro chạy xuyên suốt từ ga trong khu vực sân bay Long Thành đến ga Bến Thành. Từ đó, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến trung tâm TP.HCM còn khoảng hơn 30 phút.

Gần đây, ACV có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay vẫn chưa có sự thống nhất tổng thể về quy hoạch, hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án xây dựng của 3 tuyến đường sắt trong phạm vi sân bay Long Thành.

Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền rà soát lại quy hoạch tổng thể việc bố trí tất cả tuyến đường sắt tại sân bay Long Thành nhằm tránh tình trạng quá tải quy hoạch, xung đột trong quá trình thi công cũng như hạn chế rủi ro khai thác giữa hệ thống đường sắt và sân bay trong tương lai.

Đồng thời, ACV đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đường sắt phối hợp xây dựng phương án tuyến, vị trí ga và kết nối đồng bộ để đảm bảo thống nhất quy hoạch và tối ưu hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần nghiên cứu kỹ thiết kế công trình ngầm, bãi đỗ ngầm và hạ tầng kỹ thuật để tránh xung đột với các hạng mục sân bay đang xây dựng và quy hoạch mở rộng trong tương lai.