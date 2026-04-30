Bước ngoặt lịch sử của Đồng Nai

Từ hôm nay (30/4), Đồng Nai chính thức trở thành thành phố, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chính thức ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, hiệu lực từ hôm nay (ngày 30/4).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai cho rằng đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về tầm vóc lịch sử, mở ra một chặng đường phát triển mới cho Đồng Nai với vị thế mới, tầm nhìn mới, yêu cầu mới và khát vọng mới.

Mũi nhọn tăng trưởng từ mô hình "thành phố sân bay"

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Kim Long, Đồng Nai sẽ chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo; lấy dữ liệu làm tài nguyên phát triển mới; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi mới; và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả phát triển.

"Trên hành trình mới, Đồng Nai định vị thành phố là một cực tăng trưởng mới, một trung tâm kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Trong đó, mô hình thành phố sân bay sẽ là một trụ cột quan trọng, tạo nên lợi thế riêng, lợi thế khác biệt và lợi thế cạnh tranh dài hạn của Đồng Nai trong liên kết vùng, liên kết quốc gia và hội nhập quốc tế", ông Long khẳng định.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai.

Thực tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đi vào khai thác từ cuối năm nay có thể phục vụ tới 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo lộ trình đến 2030-2040, nơi đây sẽ trở thành "siêu sân bay" phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Chủ đầu tư ACV dự kiến ngay từ năm sau sẽ chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành, từng bước biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Ngay từ bây giờ, địa phương đã rốt ráo giải quyết "bài toán" kết nối hạ tầng. Vài ngày trước khi chính thức lên thành phố, Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trước đó, địa phương đã trình Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án.

Cùng lúc này, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng vừa tạm thời thông xe gần 38 km đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) đến Quốc lộ 56 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Trong khi đó, Vành đai 3 TP.HCM đang được tức tốc thi công hoàn thiện, cùng với việc mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8-10 làn xe.

Với vai trò chiến lược của sân bay Long Thành trong mạng lưới hàng không quốc tế, cùng với sự thành hình của các trục kết nối trọng điểm và khu thương mại tự do trong tương lai, Đồng Nai muốn hướng tới một mô hình phát triển mới, trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ quốc tế và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời là đô thị sân bay, đô thị sinh thái, đô thị kết nối vùng và kết nối toàn cầu. Đây không chỉ là không gian phát triển mới của riêng Đồng Nai, mà còn là cấu phần chiến lược trong cấu trúc phát triển của cả vùng Đông Nam Bộ và của quốc gia.

Dĩ nhiên, theo ông Long, để hiện thực hóa mô hình "thành phố sân bay", Đồng Nai cần quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Nhưng ông cũng tin tưởng rằng điều này hoàn toàn có thể nếu địa phương biết tổ chức không gian phát triển hợp lý và có cơ chế đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội.

"Bài toán" thu hút nguồn lực xã hội

Trong thời gian tới, vị lãnh đạo cho biết Đồng Nai sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn là nâng cấp hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại và tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, ông nhấn mạnh thành phố sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của tăng trưởng, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch hơn, ổn định hơn, thủ tục nhanh hơn, chi phí thấp hơn, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Và đặc biệt, không chỉ quan tâm đến các doanh nghiệp lớn, Đồng Nai cũng sẽ chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp thông qua những hỗ trợ về nền tảng số, tư vấn pháp lý, kế toán, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực.

Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển đồng đều, vững chắc và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động mới của thị trường.

Đồng Nai được định hướng trở thành đô thị công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ ưu tiên thu hút và phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có sức lan tỏa lớn như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ cảng hàng không, thương mại hiện đại, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

"Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, đồng hành và mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Đồng Nai, phát huy vai trò là lực lượng tiên phong tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực cho xã hội", ông Long bày tỏ.

Chính quyền sẽ là người bạn đồng hành trách nhiệm của người dân

Theo ông, sau bước ngoặt trở thành thành phố, Đồng Nai vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhiều nhiệm vụ lớn phải triển khai, nhiều khó khăn phải vượt qua.

Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng trước khi nâng tầm thành phố, phải nâng tầm đội ngũ cán bộ. "Không thể có một đô thị lớn nếu bộ máy công quyền vẫn vận hành theo lối mòn, chậm thay đổi, ngại va chạm và thiếu tinh thần phụng sự", Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Long khẳng định.

Ông cho biết thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ đầu mối và rõ hiệu quả. Tuy nhiên, tinh gọn không chỉ là giảm đầu mối một cách cơ học, mà quan trọng hơn là đổi mới thật sự về cách vận hành.

Chính quyền thành phố phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang tư duy quản trị đô thị hiện đại; từ nặng về kiểm soát sang chú trọng kiến tạo phát triển; từ làm thay sang hỗ trợ, dẫn dắt và tạo điều kiện; từ xử lý theo quy trình sang xử lý theo kết quả cuối cùng mà người dân và doanh nghiệp thật sự cần.

Để làm được như vậy, Đồng Nai sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, giỏi chuyên môn, có tư duy hội nhập, có kỹ năng số và khả năng thích ứng nhanh với môi trường quản trị hiện đại.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, dựa trên năng lực thực chất và kết quả công việc.

Một nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền số, quản trị số, dịch vụ công số, từng bước hình thành một nền hành chính hiện đại, minh bạch, công khai, thuận tiện.

Song song với đó là xây dựng văn hóa công vụ hiện đại, đề cao tinh thần phục vụ, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, đạo đức công vụ và trách nhiệm cá nhân. Nói ngắn gọn, bộ máy chính quyền thành phố phải được đo bằng hiệu quả thực tế, được kiểm chứng bằng niềm tin của người dân và bằng kết quả phát triển của địa phương.

Trung tâm hành chính - chính trị hiện nay của thành phố Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Chúng tôi xác định rằng mọi chủ trương, cơ chế, giải pháp trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy... suy cho cùng đều không phải để làm đẹp thêm cho hệ thống, mà phải hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Mọi đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi công việc được giải quyết nhanh hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn; khi người dân bớt phải chờ đợi, doanh nghiệp bớt phải đi lại, và niềm tin đối với chính quyền được củng cố bằng những kết quả cụ thể, thiết thực", ông Long nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Long khẳng định chính quyền thành phố Đồng Nai sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để người dân và doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài.

"Chính quyền thành phố không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, mà phải thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, là người bạn đồng hành trách nhiệm, là điểm tựa vững chắc để người dân gửi gắm niềm tin và kỳ vọng", ông cam kết, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đồng Nai sẽ trở thành một đô thị năng động, hiện đại, kết nối mạnh mẽ, có bản sắc riêng, có năng lực cạnh tranh cao và là nơi đáng đến, đáng sống, đáng gắn bó đối với mọi người dân.