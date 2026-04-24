Đồng Nai lên thành phố từ 30/4

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Về việc thành lập thành phố Đồng Nai, hiệu lực từ ngày 30/4.

Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Về việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện tại. Về địa giới, thành phố Đồng Nai tiếp giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, toàn bộ đại biểu thuộc đoàn Đồng Nai đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng sự kiện lịch sử của thành phố.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Cũng từ ngày nghị quyết có hiệu lực, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Nai đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng sự kiện lịch sử với địa phương. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước đó, tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại tổ, hội trường đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai.

Một số ý kiến đề nghị việc thành lập thành phố Đồng Nai cần được nhìn nhận là chuyển từ phát triển theo mô hình rộng sang phát triển theo chiều sâu, dựa vào tri thức, công nghệ và liên kết vùng. Đồng thời, cần xác định Đồng Nai không chỉ là trung tâm sản xuất mà cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ và là trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, cần bổ sung định hướng phát triển Đồng Nai trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế sinh học, gắn với chế biến chuyên sâu, logistic.

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết căn cứ định hướng tại các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, tại Đề án thành lập thành phố Đồng Nai đã nêu rõ các định hướng phát triển thành phố sau khi thành lập, làm cơ sở nền tảng đưa Đồng Nai trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế. Đồng thời, hệ thống các giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistic, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía Nam dự kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt sẽ là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị TP.HCM.

Về phương án sắp xếp, xử lý các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có lộ trình cụ thể, rõ ràng hơn về phương án tổ chức bộ máy cho việc chuyển đổi mô hình quản trị đô thị hiện đại; đồng thời xây dựng bộ máy tinh gọn gắn với áp dụng tối đa khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý chính quyền đô thị.

Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phương án với lộ trình cụ thể để xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.