Nhơn Trạch chuyển mình

Với lợi thế nằm trên các trục giao thông chiến lược như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM và hệ thống cầu kết nối qua sông Đồng Nai , Nhơn Trạch (Đồng Nai) có điều kiện thuận lợi để phát triển các trung tâm logistics đa phương thức, kết nối trực tiếp giữa cảng biển, sân bay Long Thành với các khu công nghiệp (KCN) lớn.

Năm 1997, KCN Nhơn Trạch I chính thức thành lập. Sau nhiều năm phát triển, Nhơn Trạch trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh với 9 KCN khắp địa bàn. Năm ngoái, Đồng Nai tiếp tục duyệt quy hoạch KCN Phước An (330 ha) gần cảng biển lớn nhất tỉnh - cảng Phước An.

KCN Nhơn Trạch 1 (khoảng 448 ha) thu hút các ngành đầu tư sản xuất gia công cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, sắt thép; vật liệu xây dựng, sản xuất và sửa chữa xe máy, thiết bị; điện, điện tử; chế biến sản phẩm công nghiệp và thực phẩm, quy tụ các tập đoàn FDI lớn từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, châu Âu đến mở nhà máy như Hwaseung, Posco, Wooree Vina, Sika AG...

Trong khi đó, KCN Nhơn Trạch 6 (315 ha) là một trong những phân khu công nghiệp thế hệ mới đang phát triển, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và mô hình sản xuất hiện đại.

Năm 2024, KCN Việt Nam đã khởi công giai đoạn 1 dự án nhà kho xây sẵn chất lượng cao tại phân khu D, theo tiêu chuẩn LEED Gold. Cuối năm ngoái, dự án của Công ty TNHH Quest Composite Technology Việt Nam (Cayman) 100% vốn đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký gần 40 triệu USD cũng được Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhơn Trạch được kỳ vọng trỗi dậy như một trung tâm logistics gắn với cảng biển nhờ tận dụng những lợi thế về giao thông, cảng biển và quỹ đất để đẩy mạnh các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Bên cạnh công nghiệp, cảng biển cũng là một thế mạnh lâu nay của Nhơn Trạch khi là địa phương sở hữu nhiều cảng biển nhất của tỉnh. Trong hình là cảng Phước An (cách KCN Nhơn Trạch I khoảng 10 km). Với tổng diện tích 735 ha, dự án gồm 6 bến container và 4 bến tổng hợp, cảng nước sâu này có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 4.500 TEUs và công suất khai thác 5 triệu TEUs mỗi năm.

Cảng có vị trí gần với các khu công nghiệp Nhơn Trạch, Long Thành. Bên cạnh đó, Phước An nằm trong nhóm cảng biển số 5 - hệ thống cảng biển khu vực TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành nên một khu trung tâm logistics kết nối các trung tâm khác với Đồng Nai là mắt xích quan trọng.

Trong khi đó, cảng ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch (11 ha) bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2016, là điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kết nối khu vực Nhơn Trạch với hệ thống cảng phía Nam như Tân Cảng - Cát Lái, Tân Cảng - Hiệp Phước và cụm cảng Tân Cảng - Cái Mép. Hiện, sản lượng container thông qua ICD này trung bình đạt trên 12.000 TEUs/tháng, sản lượng đóng rút trung bình đạt trên 1.200 TEUs/tháng, sản lượng xếp dỡ hàng rời trên 10.000 tấn/tháng.

ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch có kho hàng lạnh quy mô lớn nhất khu vực miền Nam, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tiếp nhận, lưu trữ và phân phối hàng hóa lạnh quy mô lớn của khu vực, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics đồng bộ, kết nối hiệu quả với cảng Cát Lái, Cái Mép và các khu công nghiệp trọng điểm trong khu vực.

Nhơn Trạch đồng thời cũng là điểm đến hấp dẫn của các chủ đầu tư bất động sản nhiều năm qua. Các khu đô thị ven sông tại Nhơn Trạch và Đại Phước được tỉnh đánh giá là có tiềm năng trở thành những không gian đô thị sinh thái chất lượng cao, góp phần mở rộng không gian phát triển của vùng đô thị trung tâm.

Trong hình là SwanPark, một trong hai khu đô thị quy mô lớn do SwanCity phát triển, từng gây chú ý khi có quy mô gần 1.000 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ USD .

Cách đó không xa là SwanBay nằm trên đảo Đại Phước với quy mô khoảng 464 ha, cung cấp khoảng 1.700 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố và biệt thự. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá căn hộ tại đây đã tăng gần 30% trong vòng một năm qua, hiện dao động quanh mức 50 triệu đồng/m2.

Không chỉ có SwanBay, đảo Đại Phước - với quy mô khoảng 1.000 ha - còn là nơi tập trung quỹ đất của một số "đại gia" bất động sản khác. Trong đó, Paragon Đại Phước có quy mô 45 ha, do liên doanh giữa Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển, dự kiến cung cấp 677 sản phẩm biệt thự các loại. Ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, giá rao bán biệt thự từ 100 đến gần 140 triệu mỗi m2, tùy loại hình.

Đồng Nai cũng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu Đại Phước 1 rộng hơn 3.131 ha tại xã Đại Phước (thuộc huyện Nhơn Trạch cũ), định hướng phát triển đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học - đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Đại Phước nói riêng và đô thị mới Nhơn Trạch nói chung. Đồng thời, khu vực này cũng được kỳ vọng góp phần lan tỏa phát triển vùng động lực gắn với sân bay Long Thành. Ảnh: SISP.

Trong bối cảnh Đồng Nai đang nỗ lực để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Long Thành được xác định có thể là một trong những "đô thị hạt nhân" của thành phố mới.

Đồng Nai - địa phương giáp ranh TP.HCM - nhiều năm qua trở thành "điểm hẹn" của loạt dự án bất động sản quy mô lớn, tỷ USD như Aqua City, SwanPark, SwanBay, Izumi City, Spring Ville...

Hàng chục khu công nghiệp kết nối đồng bộ với mạng lưới cảng biển, cảng sông, cùng loạt tuyến cao tốc, vành đai liên vùng đang tạo nên bức tranh kinh tế sôi động ở Đồng Nai.

