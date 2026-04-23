Long Thành có gì trước tham vọng định hình đô thị sân bay phía Nam?

Ngay trong năm sau, ACV dự kiến chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành, từng bước biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Sân bay mới cũng đã bắt đầu tuyển dụng lao động cho giai đoạn 1 với thu nhập không dưới 15 triệu đồng/người/tháng.

Khi trở thành cửa ngõ kết nối với mạng lưới hàng không quốc tế, khu vực Long Thành có điều kiện để phát triển theo mô hình đô thị sân bay, tập trung các hoạt động logistics hàng không, thương mại quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ tài chính - thương mại.

Để kịp "khớp nối" với giai đoạn 1 của sân bay Long Thành, nhiều dự án hạ tầng kết nối sân bay đang được triển khai cấp bách. Trong đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến huyết mạch đang khai thác với lưu lượng lớn bậc nhất phía Nam, đang trong quá trình mở rộng lên 8-10 làn xe. Trong hình là nút giao cao tốc này với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai và Vành đai 3 TP.HCM cũng "vào guồng" hoàn thiện để sớm thông xe, gia tăng năng lực vận tải đến sân bay trong giai đoạn đầu vận hành. Các tuyến metro từ TP.HCM đưa hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố hiện hữu và trung tâm hành chính mới đến sân bay lớn nhất cả nước, cũng được ưu tiên triển khai trong năm nay.

Bên cạnh những dự án quy mô lớn, trong những ngày chờ sân bay, người dân xã Long Thành và khu vực lân cận đã cảm nhận rõ những thay đổi trong kết nối giao thông thường ngày. Tháng 9 năm ngoái, tuyến giao thông trung tâm của xã Long Thành - đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A) - được nâng cấp mở rộng, với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng . Đây cũng là tuyến trọng điểm kết nối trực tiếp với khu vực quy hoạch đô thị sân bay Long Thành trong tương lai.

Phạm vi dự án dài 4,79 km từ mũi tàu Bắc đến đường Vũ Hồng Phô (6 làn ôtô, 2 làn hỗn hợp), và tiếp tục đến mũi tàu Nam (6 làn ôtô). Nằm trên phần đường đang được nâng cấp, quán cơm bình dân của bà Dung vẫn đều đặn đón khách địa phương lẫn vãng lai nhờ lưu lượng giao thông qua lại lớn.

"Máy móc ngày càng đào sát vào trong này hơn vì đường được mở rộng lắm, việc khách vào ra quán có một chút bất tiện. Tôi nghĩ chắc gần cuối năm là xong, khi đó đường to và đẹp hơn trước", bà nói, đồng thời kỳ vọng khi tuyến đường kết nối sân bay lớn nhất cả nước hoàn thiện, lượng khách ghé quán sẽ tăng lên. Ghi nhận trên công trường, nhiều máy móc, công nhân đang thi công để kịp tiến độ hoàn thành vào ngày 29/8 tới theo kế hoạch.

Khi các trục kết nối hạ tầng dần thành hình, bài toán tiếp theo là Long Thành sẽ "lấp đầy" không gian kinh tế xung quanh sân bay ra sao. Nhằm tận dụng tối đa lợi thế của sân bay cùng cảng Phước An (xã Phước An) và hệ thống các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai đang khẩn trương hoàn chỉnh đề án quy hoạch khu thương mại tự do (FTZ Long Thành). Đây sẽ là "vùng kinh tế đặc biệt" với các dịch vụ logistics, sản xuất công nghệ cao, thương mại tài chính với các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, các dự án bất động sản nghìn tỷ đã "mọc lên" từ nhiều năm trước, với kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng giao thông và sân bay. Đơn cử là khu đô thị phức hợp ID Junction (41 ha) tại trung tâm thị trấn Long Thành, do CTCP Long Thành Riverside làm chủ đầu tư, nằm ngay cạnh cao tốc TP.HCM - Long Thành. Theo quy hoạch, dự án cung ứng ra thị trường 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ, kèm các tiện ích như trường học, khu thể thao tổng hợp, khu thương mại dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.542 tỷ đồng . Theo thống kê trên nền tảng Batdongsan.com.vn, giá rao bán các căn biệt thự đơn lập và song lập ở đây hiện từ hơn 7 tỷ đến khoảng 16 tỷ đồng .

Trong khi đó, dự án Gem Sky World (92,2 ha) do Tập đoàn Đất Xanh phát triển có quy mô lớn nhất trong trục đô thị vệ tinh cạnh sân bay Long Thành. Dự án cung ứng hơn 4.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, đất nền, tích hợp khu thương mại - dịch vụ và công viên cây xanh, dự kiến phục vụ khoảng 18.000 cư dân, với tổng mức đầu tư 5.725 tỷ đồng .

Môi giới đang rao bán đất nền ở Gem Sky World với giá từ 2 đến dưới 4 tỷ đồng mỗi lô, nhà phố dao động 4- 5 tỷ đồng /căn, shophouse khoảng 7- 9 tỷ đồng /căn. Ngoài 2 dự án kể trên, Long Thành còn có dự án khu đô thị STC Long Thành (23,4 ha) của CTCP Bất động sản STC Golden Land và Century City (2,7 ha) do Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh phát triển.

