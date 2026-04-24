Đèo Cả dự kiến thu trung bình hơn 7 tỷ đồng phí BOT mỗi ngày

Đèo Cả kỳ vọng doanh thu phí BOT năm 2026 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương bình quân hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày.

Một trạm thu phí BOT trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Đèo Cả tham gia đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2026, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.468 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 766 tỷ đồng , tăng lần lượt 18% và 14% so với năm ngoái.

Doanh nghiệp cho biết sau quý đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 907 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 217 tỷ đồng , tăng hơn 25%.

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục ưu tiên nghiên cứu, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đặc biệt là công trình có tính kết nối cao như dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các trục cao tốc liên vùng, tuyến đường vành đai ở những thành phố lớn và các công trình yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao như hầm, cầu lớn, đường sắt...

Bên cạnh đó, HHV dự kiến tiếp tục góp vốn vào dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 57%. Đây là dự án được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lưu lượng phương tiện mạnh khi các tuyến cao tốc khu vực miền Trung hoàn thiện và đưa vào khai thác trong tháng 4 này.

Đáng chú ý, Đèo Cả cho biết sắp tới, việc kết nối đồng bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có các điểm đấu nối trực tiếp vào hầm Đèo Cả và hầm Cù Mông, sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, góp phần gia tăng lưu lượng phương tiện trên các tuyến do doanh nghiệp khai thác.

Từ đó, Đèo Cả kỳ vọng doanh thu ở mảng thu phí năm nay đạt hơn 2.600 tỷ đồng .

Ở hoạt động thi công xây lắp, HHV đặt kế hoạch doanh thu gần 1.600 tỷ đồng , tiếp tục triển khai các dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thi công giai đoạn 2 hầm Núi Vung và 3 hầm trên tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đường kết nối vành đai phía tây TP Đà Nẵng...

Trước những thách thức do biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Đèo Cả - cho biết doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro đầu vào.

Theo đó, HHV tập trung phát triển các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao để phát huy thế mạnh, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu tại chỗ thông qua cơ chế cấp mỏ trực tiếp.

Song song đó, doanh nghiệp đã chủ động ký kết các hợp đồng dài hạn với các đối tác chiến lược, kết hợp dự trữ và đặt hàng khối lượng lớn nhằm ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí trong bối cảnh thị trường biến động.

Đối với hoạt động quản lý vận hành, HHV đặt mục tiêu doanh thu hơn 220 tỷ đồng , đồng thời mở rộng thị phần khi nhiều tuyến cao tốc đầu tư công hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm nay.

Đầu tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122 nhằm xử lý các vướng mắc đối với những dự án BOT ký kết trước ngày 1/1/2021. Lãnh đạo Đèo Cả cho biết doanh nghiệp có hai dự án BOT nằm trong danh mục dự kiến được tháo gỡ vướng mắc và được bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, gồm hầm Đèo Cả ( 2.280 tỷ đồng ) và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ( 4.580 tỷ đồng ).

Nhà thầu này cũng cho hay các tổ chức tín dụng đã cam kết điều chỉnh giảm lãi vay thấp hơn mặt bằng chung và cố định trong suốt thời gian vay đối với hợp đồng tài trợ vốn cho hai dự án này.

Tổng giám đốc Ngọ Trường Nam nhấn mạnh khi các "điểm nghẽn" được xử lý, niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố, tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia các dự án PPP mới.