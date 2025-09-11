Đèo Cả nói sẵn sàng triển khai ngay tuyến metro Đà Nẵng - Hội An

Đèo Cả đã hoàn tất nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An và sẵn sàng triển khai ngay khi được địa phương chấp thuận, bảo đảm đến năm 2030 sẽ hoàn thành.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi họp với UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Đèo Cả.

Tại buổi làm việc giữa UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Đèo Cả về việc báo cáo đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị đoạn từ thành phố Đà Nẵng đến Hội An, ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết doanh nghiệp cùng các đối tác trong và ngoài nước đã hoàn tất nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An và khẳng định sẵn sàng triển khai ngay khi được chấp thuận.

Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả đưa ra 2 phương án xây dựng theo phương thức PPP gắn với mô hình TOD. Ông Mai cho biết yếu tố công nghệ và kỹ thuật để thực hiện dự án đã có nên bảo đảm khả năng hoàn thành tuyến đường sắt vào năm 2030. Sau giai đoạn này, tuyến còn được định hướng kéo dài tới Tam Kỳ và Chu Lai, hình thành mạng lưới liên kết vùng.

Hình thức hợp đồng có thể linh hoạt, bao gồm: Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách trả chậm; hợp đồng BTL vừa kết hợp thanh toán quỹ đất, vừa giao cho nhà đầu tư vận hành; hoặc hợp đồng BOO, trong đó nhà đầu tư vận hành dự án đường sắt và làm chủ đầu tư dự án TOD.

Loại hợp đồng này được đề xuất nghiên cứu có sự tham gia của ngân sách Nhà nước khi quỹ đất đối ứng và khu vực TOD không cân bằng với tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của dự án thực tế sau này.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho phép lập hồ sơ dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và Luật Đường sắt, dự kiến triển khai ngay trong tháng 9.

Để dự án đạt mục tiêu, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong việc xác định khu vực TOD, quỹ đất đối ứng cũng như khả năng bố trí nguồn vốn từ ngân sách.

"Đây được xác định là dự án trọng điểm của thành phố, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông đô thị và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng”, ông Mai nhấn mạnh.

Qua phần báo cáo của Đèo Cả, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu nghiêm túc của tập đoàn.

Qua đó, ông Nam khẳng định thành phố sẽ xem xét hồ sơ đề xuất dự án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

"Toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ được tổ chức công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật", ông Nam nói.

Hiện, Đà Nẵng chưa có hệ thống đường sắt đô thị. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, địa phương sẽ bắt đầu hình thành mạng lưới với 2 tuyến có tổng chiều dài 24 km. Tầm nhìn xa hơn, đến năm 2040, Đà Nẵng sẽ có 3 tuyến với 49 km, mở rộng thành 11 tuyến với 131 km đến năm 2025.

Theo định hướng, quy hoạch chung bao gồm 2 tuyến metro (MRT), 11 tuyến đường sắt nhẹ (LRT) và 3 tuyến LRT du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị cũng như phát triển dịch vụ gắn với du lịch.