Hơn 80 đơn vị tư vấn quan tâm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa tổ chức roadshow giới thiệu gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu hút hơn 80 đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Dự án đường sắt tốc độ cao có tổng chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố. Ảnh: Tạo bởi AI/ Báo Chính phủ.

Bộ Xây dựng mới đây đã tổ chức chương trình roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) giới thiệu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS - bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đáng chú ý, sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức uy tín và hơn 80 đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam không chỉ là công trình giao thông quy mô lớn mà còn là biểu tượng cho định hướng phát triển hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, Bộ Xây dựng ủng hộ sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, những đơn vị đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới.

Theo đó, giải pháp thiết kế FEED không chỉ cần ứng dụng công nghệ hiện đại nhất mà còn phải phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù của Việt Nam, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật cũng như hài hòa với quy hoạch phát triển đô thị dọc tuyến.

Bộ Xây dựng cũng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để tạo thành tổ hợp tư vấn nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm của các tư vấn nước ngoài với hiểu biết về điều kiện thực tế Việt Nam của các tư vấn trong nước và cũng để các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận, học hỏi về thiết kế, công nghệ phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định (Ban Quản lý dự án Thăng Long) cho biết dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).

Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa; phương tiện, thiết bị; đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa; bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Dự án được lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thay thế cho thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 67,34 tỷ USD .

Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cùng quá trình khởi công sẽ diễn ra từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tách thành các dự án độc lập do UBND các địa phương có tuyến đi qua triển khai, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028. Để đáp ứng tiến độ này, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được thực hiện trong tháng 6/2026, còn báo cáo giữa kỳ dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.