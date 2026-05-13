Tổ chức roadshow quốc tế cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng sẽ tổ chức roadshow quốc tế để khảo sát thị trường với các hãng tư vấn có năng lực trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố. Ảnh: S.T.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/5 tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức chương trình roadshow nhằm khảo sát thị trường và thu thập phản hồi từ các hãng tư vấn có kinh nghiệm triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới, qua đó đánh giá năng lực cũng như mức độ quan tâm của các đơn vị đối với gói thầu TV02 - tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ cung cấp thông tin tổng quan về quy mô, tình hình triển khai dự án; đồng thời giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và các tiêu chí cơ bản phục vụ công tác tuyển chọn nhà thầu thực hiện gói thầu TV02.

Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ làm rõ các tham số then chốt nhằm xác định chính xác công nghệ, quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, phương án phân chia thành các dự án thành phần, thiết kế kỹ thuật tổng thể.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh; qua đó bảo đảm tính khả thi về tài chính, tiến độ cũng như khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu đặt ra là hoàn thành các thủ tục lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và tiến tới khởi công dự án theo kế hoạch.

Song song với quá trình chuẩn bị đầu tư, các địa phương cũng được yêu cầu chủ động quy hoạch phát triển không gian kinh tế dọc tuyến nhằm khai thác hiệu quả các lợi ích mà tuyến đường sắt tốc độ cao mang lại.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính là 20 tỉnh, thành phố). Tuyến được đầu tư mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, với hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67,34 tỷ USD , sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án dự kiến được triển khai theo hình thức đầu tư công, kết hợp phương thức PPP và đầu tư kinh doanh đối với một số hạng mục phù hợp. Báo cáo nghiên cứu khả thi bắt đầu lập từ năm 2025 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Để bảo đảm tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ triển khai, dự án được áp dụng 20 cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung vào các mục tiêu then chốt như rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động tối đa nguồn lực xã hội, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy công nghiệp đường sắt trong nước.