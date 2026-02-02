Rõ cách tính tiền chuyển đổi đất vườn lên đất ở

Theo Nghị định 50/2026, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được áp dụng một lần cơ chế tính tiền sử dụng đất ưu đãi trong hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2026, quy định chi tiết một số nội dung của Nghị quyết 254/2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Đất đai, trong đó tập trung vào cơ chế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị quyết 254/2025 quy định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức, người sử dụng đất phải nộp 50% chênh lệch. Trường hợp diện tích vượt trên một lần hạn mức, mức thu sẽ là 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và đất nông nghiệp. Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất. Các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp 100% chênh lệch theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026.

Theo Nghị định này, hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp sang đất ở được áp dụng cơ chế tính tiền sử dụng đất ưu đãi một lần cho một thửa đất do người sử dụng đất lựa chọn.

Với thửa đất được chọn, tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất - đối với phần diện tích trong hạn mức - sẽ không phải nộp toàn bộ phần chênh lệch như trước đây. Tuy nhiên, các lần chuyển mục đích tiếp theo trên cùng thửa đất hoặc chuyển mục đích đối với thửa đất khác sẽ phải nộp 100% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất, kể cả ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, vẫn chỉ được lựa chọn một thửa đất duy nhất để hưởng chính sách này và phải cam kết rõ nội dung tại đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu cơ quan chức năng phát hiện người sử dụng đất đã từng được áp dụng ưu đãi nhưng vẫn tiếp tục đề nghị hưởng chính sách cho thửa đất khác, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan thuế để tính lại tiền sử dụng đất theo mức 100% chênh lệch, đồng thời người vi phạm phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định cũng làm rõ việc xác định số lần chuyển mục đích sử dụng đất, hạn mức giao đất ở và thửa đất được lựa chọn để áp dụng chính sách, tính từ ngày 1/8/2024. Giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là giá trong bảng giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đấ.

Việc xác định hạn mức giao đất ở được áp dụng theo quy định của từng địa phương và tính cho từng hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp nhiều hộ có chung quyền sử dụng một thửa đất, hạn mức được tính theo từng thửa nếu được tách; trường hợp không tách thửa, hạn mức được xác định theo hộ hoặc cá nhân đại diện đứng tên.