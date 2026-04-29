Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

PV GAS nhập thêm gần 120.000 tấn LNG, LPG ngay trước thềm nghỉ lễ

  • Thứ tư, 29/4/2026 17:12 (GMT+7)
Ngày 28/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Mỹ, đảm bảo cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ sản xuất điện và nhu cầu công nghiệp, PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia. Đồng thời, tổng công ty tiếp tục thu xếp thêm các chuyến hàng trong quý II/2026, trong đó một chuyến dự kiến giao trong giai đoạn tháng 5-6.

Song hành với hoạt động nhập khẩu, PV GAS triển khai các giải pháp điều hành mang tính chủ động và linh hoạt, liên tục phối hợp với Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) để cập nhật nhu cầu tiêu thụ, diễn biến thị trường và lựa chọn thời điểm chào mua LNG phù hợp.

Đồng thời, PV GAS duy trì làm việc thường xuyên với các nhà cung cấp quốc tế nhằm nắm bắt tình trạng nguồn hàng và tận dụng các cơ hội mua tối ưu. Những giải pháp này cho thấy năng lực quản trị chuỗi cung ứng LNG ngày càng hoàn thiện, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu trong điều kiện thị trường biến động.

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ sản xuất công nghiệp và nhu cầu dân dụng, PV GAS đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn từ Mỹ qua tàu JENGGALA 21.

Dự kiến trong tháng 5, sản lượng nhập khẩu đạt khoảng 100.000 tấn, nâng tổng lượng nhập khẩu trong quý II/2026 lên gần 300.000 tấn, với nguồn hàng đa dạng từ Mỹ, Trung Đông và các khu vực khác. Bên cạnh nhu cầu trong nước, PV GAS cũng đang phục vụ một số thị trường xuất khẩu như Campuchia, Philippines...

Việc mở rộng nguồn cung bên cạnh khu vực truyền thống là Trung Đông giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc, đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành nguồn cung LPG và LNG của PV GAS.

Về các giải pháp nội tại, PV GAS đã chủ động gia tăng nguồn cung trong nước thông qua việc nâng sản lượng LPG tại hai nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, góp phần bổ sung thêm khoảng 5% sản lượng LPG nội địa, giảm áp lực lên việc nhập khẩu LPG và tối ưu cân đối nguồn khí.

Cùng với đó, mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp tiếp tục được phát huy hiệu quả, cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa khí đường ống, CNG và LNG, thay thế LPG khi cần thiết, qua đó nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống cung ứng trước những biến động của thị trường năng lượng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nhập khẩu, sản xuất đến điều phối thị trường đã thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của PV GAS trong chuỗi giá trị khí tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng và thị trường quốc tế có nhiều biến động, những bước đi chủ động và linh hoạt của PV GAS đã và đang duy trì ổn định nguồn cung khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Đi làm dịp 30/4-1/5 có thể được nhận lương gấp 5 lần

Dịp lễ 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Trong trường hợp người lao động đi làm dịp lễ có thể nhận mức thu nhập lên tới 490% lương ngày thường.

Phối cảnh 'siêu' cảng Cần Giờ 5 tỷ USD

Theo liên danh nhà đầu tư, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tạo ra lợi thế quy mô chưa từng có cho hệ thống cảng biển TP.HCM.

Tú Uyên

PV GAS PV Gas LNG LPG

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý