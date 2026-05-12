Một 'cá voi' Bitcoin 40 triệu USD thức giấc

Sau hơn 10 năm im hơi lặng tiếng, một "cá voi" đã bất ngờ chuyển số Bitcoin trị giá lên đến 40 triệu USD sang một ví mới, trong bối cảnh đồng tiền số lớn nhất thế giới phục hồi.

Vào ngày 10/5 (giờ địa phương), một ví Bitcoin đã ngủ đông suốt hơn một thập kỷ bất ngờ hoạt động trở lại, đồng thời chuyển lượng Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu USD sang ví mới sau hơn 10 năm không có giao dịch, theo CoinDesk.

Theo dịch vụ theo dõi blockchain Whale Alert, ví này đã không hoạt động kể từ tháng 11/2013, thời điểm số Bitcoin được mua vào và sau đó được nắm giữ nguyên vẹn suốt hơn một thập kỷ.

Lý do đằng sau đợt chuyển tiền số mới nhất hiện còn là một bí ẩn. Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin thường chuyển tài sản giữa các ví để quản lý địa chỉ hoặc tăng cường bảo mật, dù động thái này cũng có thể báo hiệu hoạt động bán ra hoặc chuyển tiền điện tử lên sàn giao dịch. Trong trường hợp này, ví nhận Bitcoin chưa được xác định thuộc bất kỳ sàn giao dịch lớn nào.

Các ví Bitcoin "ngủ đông" xuất hiện trở lại ngày càng nhiều kể từ khi Bitcoin lần đầu vượt mốc 100.000 USD vào cuối năm 2024. Nhiều nhà đầu tư và thợ đào đời đầu đã bắt đầu di chuyển lượng tiền mã hóa nắm giữ lâu năm, trong đó một số đã chốt lời sau đợt tăng giá mạnh của Bitcoin.

Xu hướng này đặc biệt trở nên sôi động vào tháng 7 năm ngoái, khi các công ty phân tích blockchain phát hiện 8 ví từ thời kỳ Satoshi, mỗi ví nắm giữ 10.000 BTC, đồng loạt di chuyển tiền số lần đầu tiên sau 14 năm.

Các giao dịch này diễn ra trong bối cảnh Bitcoin giao dịch trên mốc 100.000 USD và dao động gần mức đỉnh lịch sử. Những ví được tạo trước khi Satoshi Nakamoto, cha đẻ Bitcoin, biến mất khỏi cộng đồng vào tháng 4/2011, được gọi là ví "thời Satoshi".

Hiện, Bitcoin đang giao dịch trên mốc 80.000 USD . Tuy nhiên, các chuyên gia của CoinDesk nhận định đợt bật tăng này hiện vẫn trong quá trình kiểm định vùng kháng cự, chứ không chỉ dừng lại ở tín hiệu bứt phá rõ ràng.

Theo các nhà quan sát thị trường, cấu trúc hiện tại của thị trường phức tạp hơn nhiều so với những gì diễn biến giá thể hiện.

Bên dưới đà phục hồi của Bitcoin, lực mua đang trở nên tích cực hơn và nền tảng hỗ trợ từ các quỹ ETF vẫn được duy trì. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động gần đây cũng đang được khuếch đại bởi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy, thay vì hoàn toàn đến từ nhu cầu mua giao ngay. Điều đó khiến đợt phục hồi dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc vĩ mô, đặc biệt khi dữ liệu lạm phát sắp được công bố.

Nhà tạo lập thị trường Enflux có trụ sở tại Singapore cho biết nhu cầu từ ETF cùng lượng Bitcoin lưu trữ trên các sàn giao dịch ở mức thấp đang giúp hình thành "vùng đáy cấu trúc" cho Bitcoin. Trong khi đó, báo cáo hàng tuần mới nhất của Glassnode cho thấy người mua đang trở nên quyết liệt hơn ở cả thị trường giao ngay lẫn thị trường hợp đồng vĩnh viễn.

Tính chung trong 30 ngày qua, Bitcoin đã tăng 13,4% và vẫn giữ trên mốc 81.000 USD nhưng phản ứng của thị trường cuối tuần trước, sau báo cáo việc làm Mỹ, cho thấy thị trường vẫn rất nhạy cảm với mặt bằng giá vốn của những người mua gần đây.