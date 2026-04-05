Các 'cá voi' đang rời Bitcoin

Các "cá voi" Bitcoin đảo chiều bán ròng mạnh từ giữa năm ngoái đến nay, tạo áp lực kéo dài lên thị trường dù dòng tiền tổ chức vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Nhu cầu đối với Bitcoin vẫn còn hạn chế. Ảnh: CCN.

Theo Bloomberg, nhu cầu đầu tư Bitcoin tiếp tục chịu áp lực ngay cả khi lực mua từ các tổ chức có dấu hiệu gia tăng, qua đó cho thấy phần còn lại của thị trường vẫn đang trong trạng thái bán ra.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích CryptoQuant đã chỉ ra rằng chỉ số “nhu cầu biểu kiến” (apparent demand) - thước đo mức độ nhu cầu vượt hoặc không theo kịp lượng Bitcoin mới được đào - đã thâm hụt ròng khoảng 63.000 Bitcoin vào cuối tháng trước. Diễn biến này xảy ra bất chấp sự nhập cuộc của dòng tiền đến từ các quỹ ETF cũng như hoạt động tích lũy liên tục từ công ty Strategy do Michael Saylor dẫn dắt.

“Sức bán từ nhà đầu tư cá nhân và các thành phần khác trên thị trường đang lấn át hoàn toàn phần mua gia tăng từ khối tổ chức. Việc nhu cầu suy giảm kéo dài từ cuối tháng 11/2025 đến nay xác nhận rằng thị trường vẫn đang trong giai đoạn phân phối”, báo cáo cho biết.

Dữ liệu này phản ánh thực tế rằng nhu cầu mới không đủ bù đắp cho lượng Bitcoin mà các nhà đầu tư hiện hữu đang giảm tỷ trọng nắm giữ. Trạng thái này có thể kìm hãm đà tăng giá, ngay cả khi dòng tiền tổ chức có dấu hiệu cải thiện.

Bitcoin đã chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 5 tháng trong tháng 3 với mức tăng 2,2%, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại lạm phát, gây áp lực cho các tài sản rủi ro khác. Dù vậy, ở vùng giá quanh 68.000 USD , đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn thấp hơn khoảng 45% so với đỉnh 126.000 USD thiết lập vào đầu tháng 10 năm ngoái.

Đáng chú ý, CryptoQuant cho biết nhóm nhà đầu tư lớn - thường được gọi là “cá voi” - đã chuyển từ trạng thái tích lũy sang bán ròng, xả ra lượng lớn Bitcoin trong suốt năm qua.

“Sau khi tích lũy khoảng 200.000 Bitcoin trong giai đoạn thị trường tăng giá năm 2024, các cá voi bắt đầu phân phối mạnh từ giữa năm 2025 với tốc độ bán ra tăng vọt trong quý IV/2025. Trong lịch sử, việc cá voi duy trì trạng thái bán ròng thường đi kèm với các giai đoạn giá suy yếu kéo dài. Dữ liệu hiện tại cho thấy áp lực bán vẫn là một lực cản mang tính cấu trúc”, báo cáo nêu rõ.

Không chỉ cá voi, nhóm nhà đầu tư tầm trung - vốn từng đóng vai trò nâng đỡ thị trường - cũng đang giảm tốc độ mua vào, khiến một lớp hỗ trợ quan trọng dần suy yếu.

Tại Mỹ, nhu cầu đối với Bitcoin cũng suy giảm trong những tuần gần đây. Chỉ số Coinbase Premium - phản ánh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tại Mỹ và quốc tế - đã quay trở lại vùng âm, cho thấy nhà đầu tư Mỹ không còn sẵn sàng trả giá cao hơn để nắm giữ Bitcoin.

Dù vậy, CryptoQuant nhận định giá Bitcoin vẫn có thể hồi phục trong ngắn hạn nếu các yếu tố vĩ mô trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt trong trường hợp căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

“Việc hạ nhiệt các rủi ro địa chính trị có thể đóng vai trò chất xúc tác tích cực trong ngắn hạn, kích hoạt một nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường”, báo cáo cho biết.