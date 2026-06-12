Đại biểu Hà Nội nêu bất cập khi bồi thường giải phóng mặt bằng

Nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội đề nghị rà soát quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một chính sách khác nhau, gây mất công bằng.

Hà Nội đang có nhiều dự án hạ tầng đô thị thuộc nhóm phải bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 12/6, thảo luận tại Tổ số 3 của kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội về dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn về tính thống nhất của chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Đại biểu Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung của dự thảo để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Góp ý về phương án bồi thường, ông Đức đề nghị giữ nguyên quy định bồi thường bằng tiền và không áp dụng hình thức bồi thường bằng công trình.

Theo đại biểu, nếu thực hiện bồi thường bằng công trình sẽ phát sinh nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng như lập dự án, thiết kế, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, thi công và nghiệm thu. Điều này có thể kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đại biểu cũng cho rằng hình thức này có thể phát sinh bất đồng giữa cơ quan thực hiện và người được bồi thường liên quan đến chất lượng, quy mô hoặc giá trị công trình thay thế.

Đáng chú ý, ông Đức bày tỏ băn khoăn với quy định giao UBND cấp xã quyết định biện pháp và mức hỗ trợ khác.

Theo ông, quy định này có thể dẫn đến việc mỗi địa phương áp dụng một chính sách hỗ trợ khác nhau. Đối với những dự án đi qua nhiều xã, việc bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai sẽ gặp khó khăn.

Từ đó, đại biểu đề xuất UBND cấp xã rà soát, đề xuất trên cơ sở tình hình thực tế, còn UBND TP Hà Nội quyết định chính sách hỗ trợ đối với từng trường hợp đặc biệt.

Đại biểu Lê Minh Đức. Ảnh: HĐND TP Hà Nội.

Cũng liên quan đến việc đảm bảo công bằng khi áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân bị thu hồi đất, đại biểu Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện, cho rằng cần tiếp tục làm rõ một số nội dung về chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Theo bà Hương, các dự án lớn thường kéo dài nhiều năm, trong khi chính sách pháp luật về đất đai liên tục thay đổi, dẫn tới việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân chưa đồng bộ.

“Chính sự thiếu đồng bộ về chính sách giữa các giai đoạn đã dẫn đến phát sinh khiếu kiện của người dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án”, bà Hương nói.

Dẫn thực tế từ một dự án được triển khai từ năm 2022 trên địa bàn Sơn Tây và Ba Vì (trước sáp nhập), đại biểu cho biết chính sách hỗ trợ đã nhiều lần thay đổi theo quy định mới của pháp luật đất đai.

Có thời điểm người dân được hưởng các khoản hỗ trợ khác đối với đất vườn, cây trồng và tài sản trên đất. Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, chính sách này thay đổi. Tiếp đó, thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ lại được giao cho cấp xã rồi chuyển lên cấp thành phố.

Theo bà Hương, điều này dẫn đến tình trạng trong cùng một dự án nhưng các hộ dân được áp dụng chính sách hỗ trợ khác nhau.

“Trong cùng một dự án nhưng nếu có hộ được hưởng hỗ trợ, có hộ không được hưởng hỗ trợ thì chắc chắn sẽ phát sinh so bì, khiếu kiện đông người kéo dài, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện”, đại biểu nêu quan điểm.

Phát biểu làm rõ thêm các ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết phần lớn vướng mắc hiện nay là những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước, liên quan đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền, giao đất chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và các trường hợp lịch sử khác.

Theo ông, thời gian qua thành phố đã nhiều lần tìm giải pháp tháo gỡ nhưng nhiều nội dung vượt thẩm quyền nên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Thắng cho rằng Luật Thủ đô năm 2026 đã trao thêm nhiều thẩm quyền cho Hà Nội để xử lý các vấn đề đặc thù phát sinh trên địa bàn. Sau khi các nghị quyết triển khai luật được thông qua, thành phố sẽ rà soát, phân loại từng nhóm vụ việc để xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.