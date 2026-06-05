Vành đai 4 hơn 120.000 tỷ đồng vào guồng: Mở đại lộ chiến lược quanh TP.HCM

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 207 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đang được đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Tiền Phong.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đang được đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu.

Theo kế hoạch, nhiều hạng mục sẽ khởi công tháng 9/2026 và toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành năm 2029.

Theo Sở Xây Dựng, Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207km, đi qua địa bàn TP.HCM cùng các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh, được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe.

Trước đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 120.413 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách Trung ương gần 29.688 tỷ đồng , địa phương hơn 40.093 tỷ đồng và phần vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 50.632 tỷ đồng .

Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được các địa phương phê duyệt dự án thành phần và đang triển khai giải phóng mặt bằng. Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện theo tiến độ nhằm phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo.

Đối với hệ thống đường gom, đường bên, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và lập thiết kế bản vẽ thi công. Các hạng mục này dự kiến được khởi công trong tháng 9/2026.

Riêng các dự án thành phần triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), gồm dự án thành phần 2-1 và 2-3, hiện trong quá trình thẩm định. Theo kế hoạch, các dự án sẽ được phê duyệt trong quý II/2026 và khởi công vào tháng 9 cùng năm.

Trong khi đó, các dự án thành phần thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (trước thời điểm hợp nhất địa giới hành chính) đã được khởi công từ ngày 18/6/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Theo lộ trình được Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, toàn bộ tuyến đường Vành đai 4 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng cường kết nối giữa TP.HCM với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.