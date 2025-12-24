'Siêu dự án' đường Vành đai 4 TP.HCM bao giờ triển khai?

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP, đề xuất kế hoạch tổng thể triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, để bảo đảm tiến độ chung của dự án Vành đai 4, thành phố sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng ngay trong tháng 12, hoàn thành trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Giai đoạn 1, tuyến Vành đai 4 TP.HCM được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, giải phóng mặt bằng cho 8 làn để dự trữ mở rộng.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện bằng vốn đầu tư công, Sở Xây dựng cho biết công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) hoàn thành trong tháng 11; thẩm định và phê duyệt dự án hoàn tất trong tháng 12.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 2/2026. Trong đó, việc bàn giao mặt bằng được chia theo các mốc cụ thể: đến tháng 6/2026 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng; đến tháng 9/2026 đạt tối thiểu 90% và hoàn thành bàn giao toàn bộ trong năm 2026. Dự án dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào quý I/2028.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc khảo sát, lập hồ sơ BCNCKT sẽ hoàn thành trong tháng 12. Sang năm 2026, TP.HCM sẽ khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư trước tháng 3, đồng thời thẩm định và phê duyệt dự án trong cùng thời điểm. Công tác lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BOT dự kiến hoàn tất vào tháng 6/2026.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2026, các gói thầu sẽ được triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, ưu tiên những đoạn đủ điều kiện mặt bằng để sớm khởi công. Nhóm dự án PPP dự kiến khởi công vào tháng 9/2026, hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác bàn giao, quyết toán dự án đường Vành đai 4 TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2029.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM dài 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, đoạn 47 km qua tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) đã khởi công từ tháng 6. Các đoạn còn lại, dài khoảng 160 km với tổng vốn đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6.

Giai đoạn 1, tuyến được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, giải phóng mặt bằng cho 8 làn xe để dự trữ mở rộng.

Công trình này được kỳ vọng là tuyến vành đai chiến lược, góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.