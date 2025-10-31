Sẽ đồng loạt khởi công 4 dự án giải tỏa 'nút cổ chai' cửa ngõ TP.HCM

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết các đơn vị đang phấn đấu, đảm bảo sẽ khởi công đồng loạt 4 dự án BOT cửa ngõ của thành phố vào quý II/2026.

Tại phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025 diễn ra ngày 31/10, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố sẽ khởi công đồng loạt 4 dự án BOT cửa ngõ, gồm quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và đường trục Bắc - Nam vào quý II/2026.

Ông Trần Quang Lâm trao đổi tại buổi họp. Ảnh: Sỹ Đông.

Đây là 4 dự án BOT trên đường hiện hữu theo Nghị quyết 98 có vốn giải phóng mặt bằng khoảng 27.000 tỷ đồng . Hiện các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều phần việc và vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, Sở Xây dựng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt trong quý IV/2025 để đảm bảo tiến độ.

Cũng theo ông Trần Quang Lâm, Sở Xây dựng đang hoàn tất thủ tục để tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có thể khởi công vào cuối năm nay hoặc muộn nhất trong tháng 1/2026. Đây là dự án được kỳ vọng hoàn thiện trục kết nối đô thị quan trọng phía Tây - Đông bắc thành phố.

Ông Lâm cho biết, TP.HCM tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, 10 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế - xã hội duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5%; hoạt động du lịch, vận tải tăng trưởng tốt, thu ngân sách nhà nước đạt 94% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ.

Cũng tại phiên họp, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, tổng thu ngân sách 10 tháng của TP.HCM đạt khoảng 652.500 tỷ đồng , chiếm trên 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng và hầu hết khoản thu vượt tiến độ, đặc biệt kết quả thu vượt trội do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Riêng dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, thành phố đã thu 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho hay, trong 10 tháng đầu năm sở này đã xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng . Đơn vị này cũng đang khẩn trương đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất.