Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

  • Thứ tư, 22/7/2026 17:05 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Ngày 22/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

1. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:

(1) Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

(2) Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung:

(1) Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

(2) Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

(3) Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

(4) Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai (23/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ngày 21/7 tập trung thảo luận về quy định đảng viên, đổi mới mô hình phát triển và chính sách đất đai.

25:1508 hôm qua

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

46:2778 hôm qua

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

10:22 20/7/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/thong-cao-bao-chi-ve-ngay-lam-viec-thu-ba-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1125659.vnp

TTXVN/Vietnam+

hội nghị trung ương Tô Lâm hội nghị trung ương 3 tổng bí thư chủ tịch nước

    Đọc tiếp

    Phát hiện bức ảnh trong mộ liệt sĩ vô danh

    Phát hiện bức ảnh trong mộ liệt sĩ vô danh

    2 giờ trước 15:23 22/7/2026

    0

    Trong quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh gia đình trong phần mộ vô danh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý