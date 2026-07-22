TP.HCM gỡ rối 782 đường trùng tên, làm mới ngân hàng tên

Giữa bài toán trùng tên, trùng số đường sá, TP.HCM đang tích cực bổ sung 428 tên mới vào ngân hàng tên.

TP.HCM đang rà soát toàn diện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. Đáng chú ý, thành phố ghi nhận hàng trăm tuyến đường bị trùng tên, trùng số, đồng thời Ngân hàng tên đang chuẩn bị đón nhận thêm hàng trăm cái tên mới để chuẩn bị cho sự phát triển đô thị.

Hàng trăm tuyến đường trùng tên, trùng số

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, quá trình rà soát từ 168 phường, xã, đặc khu, phát hiện 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số.

Trong đó, có trường hợp 35 tuyến đường nằm trên 11 phường, xã nhưng lại dùng chung tới 17 cái tên; 747 tuyến đường bị trùng số tại 22 phường, xã. Có những địa bàn như phường Long Bình và xã Phước Hòa vừa có tuyến đường trùng tên vừa có tuyến đường trùng số.

TP.HCM hiện có 782 tuyến đường bị trùng tên. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết Nghị định 91/2005 của Chính phủ chỉ quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, không quy định đặt tên đường số. Vì vậy, từ trước đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao không tham mưu đặt đường số.

Sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp xử lý theo Luật Đường bộ, các văn bản hướng dẫn Luật Đường bộ và Nghị định 91.

Kho "Ngân hàng tên" có gì mới?

Hiện nay, Ngân hàng tên của TP.HCM mới có 3.773 tên; đã sử dụng 1.440 tên, chưa sử dụng 2.333 tên.

Tuy nhiên, trong tổng số 3.773 tên có 380 tên trùng (222 tên nhân vật lịch sử, 18 tên sự kiện lịch sử, 113 tên địa danh và 27 tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội).

Nhằm làm phong phú thêm kho tên đường, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp thực hiện các quy trình và dự kiến đề xuất Hội đồng xem xét, bổ sung 428 tên vào Ngân hàng tên (nhân vật lịch sử 379 tên, sự kiện lịch sử 7 tên, địa danh 41 tên và di tích lịch sử - văn hóa 1 tên) trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp phường Chánh Hưng, phường Bình Tân, phường Bình Phú, phường Tam Bình biên tập các tên nhân vật, địa danh, sự kiện để bổ sung Ngân hàng tên.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục ký kết với Hội Di sản văn hóa thành phố, để hợp đồng biên soạn tên để bổ sung vào Ngân hàng tên. Đồng thời đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát địa danh, nhân vật, sự kiện, di tích của địa phương và của đất nước để bổ sung vào Ngân hàng tên.

Dự kiến đổi tên đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Một điểm đáng chú ý khác là trong nửa đầu năm 2026, UBND TP.HCM đã chính thức thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn địa bàn.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện các quy trình đề xuất đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình tuyến đường theo đúng quy định.

Theo đó, dự kiến trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố xem xét đối với việc đặt tên cho 2 tuyến đường, 2 công viên và điều chỉnh lý trình 1 tuyến đường.

Đồng thời đề nghị Hội đồng có ý kiến đối với tên gọi của 6 trường học trên địa bàn phường Tân Phú, phường Thới An, phường Đông Hưng Thuận, phường Phú Mỹ, phường Dĩ An, xã Bà Điểm; có ý kiến đối với việc đặt tên đường Hồ Văn Long trên địa bàn phường Bình Tân.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp thực hiện quy trình đề xuất đặt tên, đổi tên các tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - công viên Gia Định; đặt tên cho tuyến đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn phường An Khánh, phường An Hội Đông, phường Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi.

Đề nghị điều chỉnh lý trình tuyến đường trên địa bàn phường Tân Mỹ; đặt tên cho các ga trên tuyến tàu điện ngầm số 2 và các tuyến đường sắt đô thị.