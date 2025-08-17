Chuyện 'cười ra nước mắt' ở TP.HCM: Chạy tới chạy lui 30 phút vẫn lạc

Tuyến đường Lê Hồng Phong (cũ) và đường Lê Hồng Phong nối dài (mới) cách nhau gần 10 km. Khi trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM - Khu vực 1 dời về tuyến đường trùng tên này, không ít người chạy lòng vòng vì bị nhầm đường.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, những ngày qua, rất nhiều người đến liên hệ với Phòng CSGT Công an TP.HCM - Khu vực 1 đã chạy lòng vòng, hỏi thăm nhiều người mới tới được địa chỉ cần đến.

“Anh cho tôi hỏi, phòng CSGT bây giờ ở đoạn nào nhỉ? Tôi chạy lòng vòng từ đầu đến cuối đường Lê Hồng Phong theo địa chỉ ghi trong giấy mời, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Chạy tới, chạy lui 30 phút rồi”- một người đàn ông đi xe máy dừng lại hỏi, khi thấy phóng viên đứng tác nghiệp bên đường.

Từ trường hợp hỏi đường này, phóng viên đã tìm hiểu và ghi nhận có nhiều người khác cũng bị nhầm đường, đến không đúng địa chỉ.

Nguyên nhân nhiều người khó tìm trụ sở Phòng CSGT Công an TPHCM - Khu vực 1 là do bị nhầm đường.

Cụ thể, tỉnh Bình Dương trước sáp nhập có tên đường Lê Hồng Phong (được đặt từ lâu đời) đi qua các phường Phú Hòa, Phú Thọ và Phú Lợi của TP Thủ Dầu Một cũ, nay là phường Phú Lợi, TP.HCM.

Đường Lê Hồng Phong cũ kết nối đường Huỳnh Văn Lũy đến Quốc lộ 13, nối tiếp đường Cách Mạng Tháng Tám đi qua các phường Phú Lợi, Phú Hòa, Phú Thọ của TP Thủ Dầu Một cũ.

Cách đây vài năm, Bình Dương triển khai xây dựng một khu dân cư, dự án Bệnh viện 1.500 giường tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một cũ, nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Tại đây, địa phương xây dựng một tuyến đường mang tên Lê Hồng Phong nối dài, bắt đầu từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đến Quốc lộ 13 (trạm thu phí Suối Giữa).

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài, Bình Dương xây dựng trụ sở mới cho Công an TP Thủ Dầu Một do trụ sở cũ diện tích nhỏ, lâu năm xuống cấp. Khi công trình hoàn thành thì thực hiện chủ trương bỏ cấp huyện. Do đó, cuối tháng 6/2025, trụ sở này trở thành nơi làm việc của Phòng CSGT Công an TP.HCM - Khu vực 1.

Tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài, điểm đầu từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đến điểm cuối là Quốc lộ 13

Trụ sở Phòng CSGT Công an TPHCM - Khu vực 1 nằm trên đường Lê Hồng Phong nối dài, liền kề công trình Bệnh viện 1.500 giường

Do đường Lê Hồng Phong nối dài mới ra đời, nhiều người chưa biết, bị nhầm lẫn là đường Lê Hồng Phong cũ, cách nhau gần 10 km. Hai tuyến đường trùng tên, chỉ khác nhau bởi chữ “nối dài”, đã khiến nhiều người đi lạc. Nhiều người cho biết họ tưởng rằng, đường Lê Hồng Phong nối dài là tuyến đường nối tiếp đường Lê Hồng Phong cũ nên cứ chạy tới, chạy lui...

Vị trí tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài và trụ sở Phòng CSGT Công an TPHCM - Khu vực 1. Ảnh: chụp từ vệ tinh

Giải thích lý do đặt tên đường Lê Hồng Phong nối dài, một lãnh đạo thuộc TP Thủ Dầu Một cũ cho biết, tuyến đường này là một đoạn nằm trong quy hoạch đường Lê Hồng Phong nối dài. Đây là đoạn duy nhất đã hình thành, còn các đoạn còn lại thì chưa làm nên vẫn chưa kết nối với đường Lê Hồng Phong cũ.