Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

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Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Các đại biểu khách mời tham dự phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.