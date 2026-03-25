Chứng khoán châu Á tăng đồng loạt

Thị trường chứng khoán châu Á kéo dài đà phục hồi sang phiên thứ 2 liên tiếp sau khi chính quyền ông Trump gửi một bản kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm đến Tehran thông qua Pakistan.

Chứng khoán châu Á đang nối dài chuỗi phiên phục hồi khi căng thẳng Trung Đông "hạ nhiệt". Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán châu Á đang ghi nhận diễn biến phục hồi mạnh sau những thông tin tích cực liên quan xung đột Trung Đông.

Tại một loạt thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các chỉ số chứng khoán đã kéo dài đà tăng sang phiên thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang dẫn đầu đà tăng của khu vực châu Á, sau khi các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy khả năng diễn ra các cuộc đàm phán với Iran, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đang tăng 3%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 3,18%. Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng đang tăng 2,88%, còn Topix tăng 2,4%.

Ngoài ra, chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia tăng 2%, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,14%; trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,67%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index cũng đang ghi nhận phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp với mức tăng hơn 35 điểm (+2,14%) sáng nay, hiện dao động quanh mức 1.650 điểm. So với đáy gần nhất ghi nhận phiên 23/3, chỉ số chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã tăng hơn 50 điểm.

Ông Kerry Craig, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management ở Melbourne, cho biết hiện tại, thị trường đang giao dịch theo các tiêu đề tin tức. Vì vậy, tâm lý chung của các nhà đầu tư vẫn tích cực.

Dù vậy, thị trường vẫn chưa rõ ràng về diễn biến tiếp theo và liệu có bất kỳ tiến triển thực chất nào liên quan đến một lệnh ngừng bắn tại Iran hay không.

Trong khi thị trường châu Á khởi sắc, chứng khoán Mỹ phiên 24/3 (giờ Mỹ) đã quay lại xu hướng giảm. Theo đó, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm phiên gần nhất, với S&P 500 giảm 24,63 điểm (-0,37%) còn 6.556,37 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,84% xuống 21.761,89 điểm; còn Dow Jones giảm 84,41 điểm (-0,18%) xuống 46.124,06 điểm.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lại tăng trong tối cùng ngày. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,7% và 0,8%. Hợp đồng tương lai của Dow Jones tăng thêm 0,7%.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ "đang đàm phán" với Iran. Ông nói thêm rằng Tehran đang nói chuyện hợp lý hơn và gợi ý nước này mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình, theo CNBC.

Tờ The New York Times đưa tin Mỹ được cho là đã gửi một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh cho Iran. Theo đó, kế hoạch gồm 15 điểm đã được chuyển tới Tehran thông qua Pakistan.

Trước đó, thị trường cổ phiếu Mỹ đã đánh mất một phần mức tăng, sau khi truyền thông nhà nước Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.