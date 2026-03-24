Chứng khoán châu Á xanh trở lại

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trở lại sau khi sau khi ông Trump hoãn kế hoạch ném bom vào hạ tầng lưới điện của Iran, qua đó làm giảm lo ngại về một cú sốc năng lượng nghiêm trọng hơn.

Trong phiên giao dịch sáng 24/3, các thị trường chứng khoán châu Á đã mở cửa xanh trở lại sau phiên lao dốc hôm qua.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đang tăng hơn 1,5%, thậm chí trước đó có lúc tăng hơn 3%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 1,7%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1%, còn Topix tăng 1,9% sau khi lạm phát của nước này giảm tháng thứ 4 liên tiếp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hạ nhiệt nhờ giá thực phẩm ổn định và các khoản trợ cấp nhiên liệu.

Trong khi đó tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,32%. Chỉ số Hang Seng Index của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,62%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,52%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index mở cửa sáng nay cũng tăng hơn 40 điểm, trước khi thu hẹp đà tăng xuống còn 30 điểm hiện tại, tương đương mức tăng 1,8%.

Đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ đạo quân đội Mỹ hoãn các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, sau các cuộc thảo luận với quan chức Iran, theo Reuters.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trên Telegram, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, đồng thời khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran và Bộ Ngoại giao nước này cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định Tehran không có cuộc thảo luận nào với Washington. Ngược lại, chính Mỹ đã gửi thông điệp đàm phán đến Tehran thông qua "các nước thân thiện".

Trong phiên giao dịch qua đêm tại Mỹ, thị trường chứng khoán nước này cũng tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng 631 điểm (+1,38%), đóng cửa ở mức 46.208,47 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,15% lên 6.581 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,38% lên 21.946,76 điểm.