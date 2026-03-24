Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán châu Á xanh trở lại

  Thứ ba, 24/3/2026 10:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trở lại sau khi sau khi ông Trump hoãn kế hoạch ném bom vào hạ tầng lưới điện của Iran, qua đó làm giảm lo ngại về một cú sốc năng lượng nghiêm trọng hơn.

Trong phiên giao dịch sáng 24/3, các chỉ số chứng khoán tại châu Á đồng loạt tăng trở lại. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sáng 24/3, các thị trường chứng khoán châu Á đã mở cửa xanh trở lại sau phiên lao dốc hôm qua.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đang tăng hơn 1,5%, thậm chí trước đó có lúc tăng hơn 3%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 1,7%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1%, còn Topix tăng 1,9% sau khi lạm phát của nước này giảm tháng thứ 4 liên tiếp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hạ nhiệt nhờ giá thực phẩm ổn định và các khoản trợ cấp nhiên liệu.

Trong khi đó tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,32%. Chỉ số Hang Seng Index của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,62%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,52%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index mở cửa sáng nay cũng tăng hơn 40 điểm, trước khi thu hẹp đà tăng xuống còn 30 điểm hiện tại, tương đương mức tăng 1,8%.

Đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ đạo quân đội Mỹ hoãn các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, sau các cuộc thảo luận với quan chức Iran, theo Reuters.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trên Telegram, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, đồng thời khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran và Bộ Ngoại giao nước này cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định Tehran không có cuộc thảo luận nào với Washington. Ngược lại, chính Mỹ đã gửi thông điệp đàm phán đến Tehran thông qua "các nước thân thiện".

Trong phiên giao dịch qua đêm tại Mỹ, thị trường chứng khoán nước này cũng tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng 631 điểm (+1,38%), đóng cửa ở mức 46.208,47 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,15% lên 6.581 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,38% lên 21.946,76 điểm.

Anh Nguyễn

chứng khoán châu Á Donald Trump Dow Jones Nasdaq S&P 500 châu Á chứng khoán ông Trump Iran Mỹ

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý