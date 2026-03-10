Chứng khoán toàn cầu tăng trở lại sau cú sập lịch sử

Phố Wall đã phục hồi từ đợt bán tháo mạnh liền trước, trong khi chứng khoán châu Á cũng bật tăng mạnh sau khi ông Trump nói cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran có thể sắp kết thúc.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng trở lại sau phiên sập mạnh liền trước khi giá dầu thô áp sát mốc 120 USD/thùng. Ảnh: Reuters.

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều bật tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch 9/3 (giờ Mỹ) sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến đang "tiến triển nhanh hơn rất nhiều" so với khung thời gian ước tính ban đầu 4-5 tuần, theo CNBC.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 239,25 điểm (+0,5%), lên 47.740,8 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 55,97 điểm (+0,83%), lên 6.795,99 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 308,27 điểm (+1,38%) lên 22.695,95 điểm.

Có 9 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 kết phiên trong sắc xanh, trong đó cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm. Nhóm tài chính và nhóm năng lượng là 2 lĩnh vực duy nhất kết phiên trong vùng giá giảm.

Tại châu Á, hàng loạt chỉ số chứng khoán phục hồi mạnh sau phiên giao dịch ngập trong sắc đỏ liền trước.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mở cửa tăng hơn 5%, qua đó dẫn dắt đà phục hồi của thị trường trong khu vực sau khi giá dầu giảm và Phố Wall bật tăng trở lại. Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ KOSDAQ tăng hơn 4%. Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số chứng khoán này của Hàn Quốc mở cửa đã bị bán tháo giảm 8% khiến hệ thống phải kích hoạt tính năng ngắt mạch giao dịch tạm thời để ổn định tâm lý thị trường. Đây cũng là phiên ngắt mạch thứ 2 chỉ sau 4 ngày giao dịch tại Hàn Quốc.

Sáng nay, các chỉ số chứng khoán khác tại châu Á cũng tăng điểm tích cực.

Ở Nhật Bản, chỉ Nikkei 225 tăng 1,66%, trong khi TOPIX tăng 1,3%. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 1,56%, còn chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,9%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index hiện có mức tăng gần 4%. Tương tự, chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng xấp xỉ 2,7%. Dù vậy, đà tăng này vẫn chưa bù đắp được mức sụt giảm các chỉ số này ghi nhận trong phiên liền trước hôm qua.

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán toàn cầu diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô đã hạ nhiệt sau phiên tăng "sốc" lên gần 120 USD /thùng.

Cuối phiên giao dịch 9/3 (giờ Mỹ), hợp đồng dầu thô Brent quốc tế đã giảm gần 11% xuống còn 88,36 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI của Mỹ cũng giảm hơn 10% xuống 85,17 USD /thùng. Đợt giảm này diễn ra ngay sau khi giá dầu đã tăng vọt vượt 110 USD /thùng vào phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang đạt được những bước tiến lớn, nhằm hướng tới việc hoàn thành mục tiêu quân sự. Phát biểu này càng củng cố nhận định trước đó của ông rằng chiến dịch quân sự có thể sớm kết thúc.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đang tập trung bảo đảm năng lượng và dòng dầu mỏ tiếp tục lưu thông trên thế giới.

Trong khi đó, vào sáng 10/3 (giờ Mỹ), các bộ trưởng năng lượng thuộc nhóm nước G7 dự kiến họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng nguồn dầu từ kho dự trữ chiến lược để ổn định giá mặt hàng này.

Mục tiêu chính của cuộc họp là đánh giá tác động của cuộc chiến tại Trung Đông và xem xét phương án bơm một lượng dầu khổng lồ ra thị trường. Hiện tại, ít nhất 3 quốc gia trong nhóm G7, bao gồm cả Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này. Một số quan chức Mỹ tin rằng việc giải phóng khoảng 300-400 triệu thùng dầu - tương đương 25-30% tổng kho dự trữ 1,2 tỷ thùng của IEA - là mức cần thiết để hạ nhiệt thị trường.