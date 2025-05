USD bật tăng sau phán quyết ngăn ông Trump áp thuế

Giá trị đồng bạc xanh gia tăng, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đồng loạt phản ứng tích cực trước viễn cảnh thương mại có thể bớt bất ổn hơn.

Đồng USD bật tăng sau phán quyết của CIT nhằm chặn đòn thuế của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Thị trường tài chính toàn cầu đã có phản ứng tích cực sau thông tin Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) tại Manhattan ra phán quyết ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc áp đặt thuế nhập khẩu toàn diện theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA).

Sau thông tin này, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - đã tăng vượt 100 điểm.

Trong nước, ngày 29/5, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đã tăng 15 đồng so với phiên liền trước, hiện ở mức 24.962 đồng/USD.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đồng bạc xanh là 26.210 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.713 đồng/USD.

Tại Cục quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.764 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).

Diễn biến tăng cũng xảy ra tương tự tại các ngân hàng thương mại lớn, kéo giá bán lên mức 26.210 đồng/USD.

Trong đó, Vietcombank tăng giá giao dịch đồng bạc xanh thêm 70 đồng, hiện niêm yết ở mức 25.820 - 26.210 đồng/USD (mua - bán). VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên 25.843 - 26.203 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết ở mức 25.850 - 26.210 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.760 - 26.210 đồng/USD, tăng 70 đồng so với phiên liền trước.

Các ngân hàng như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... đều tăng giá giao dịch ngoại tệ này ở mức 30-70 đồng, với giá mua vào dao động quanh ngưỡng 25.650 đồng/USD, còn giá bán ra ở dưới mức 26.200 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay cũng chấp nhận mua - bán ngoại tệ này ở mức 26.260 - 26.360 đồng/USD, tương ứng tăng 20 đồng.

Với chứng khoán, chỉ số S&P 500 đã bật tăng 1,7%, trong khi Dow Jones cũng tăng 1,4%.

Các thị trường chứng khoán châu Á khác cũng nhanh chóng đồng thuận như Nikkei 225 của Nhật tăng 1,9%; Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) tăng 1%; Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 0,8%; Kospi (Hàn Quốc) vọt lên 1,8%.

Ngoài ra, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng nhẹ 0,1%. Ngược chiều, chỉ số Taiex (Đài Loan, Trung Quốc) và Sensex (Ấn Độ) lần lượt giảm 0,1%.

Tại Hàn Quốc, ngoài yếu tố thương mại, thị trường chứng khoán còn nhận được cú hích từ quyết định hạ lãi suất của ngân hàng trung ương nước này từ 2,75% xuống còn 2,5% nhằm hỗ trợ nền kinh tế đối mặt với những thách thức tăng trưởng.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu lại phản ứng thận trọng.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy Fed tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức hiện tại, lần thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa “hạ nhiệt” như kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tăng nhẹ từ 4,47% lên 4,52%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô cũng tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan lan rộng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,06 USD lên 62,90 USD /thùng, trong khi dầu Brent tăng 1,01 USD lên 65,33 USD /thùng.

Trước đó, phán quyết của CIT khẳng định Hiến pháp Mỹ trao quyền kiểm soát thương mại quốc tế cho Quốc hội, và quyền này không thể bị lấn át bởi các biện pháp khẩn cấp từ Tổng thống, dù nhằm mục đích bảo vệ an ninh kinh tế.

Phán quyết này xuất phát từ vụ kiện của Liberty Justice Home, một tổ chức phi đảng phái, đại diện cho 5 doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ.

Các doanh nghiệp này lo ngại rằng việc áp thuế đối ứng và các biện pháp cứng rắn với Mexico, Canada và Trung Quốc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của họ, nhất là khi phần lớn hàng hóa nhập khẩu đều không liên quan trực tiếp tới vấn đề nhập cư hay ma túy fentanyl cũng là lý do được chính quyền Trump viện dẫn khi công bố sắc thuế.

Hiện chính quyền của ông Trump đã nộp đơn kháng cáo. Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng vụ kiện cần bị bác bỏ bởi các doanh nghiệp chưa thực sự bị ảnh hưởng tài chính do chưa phải nộp thuế. Ngoài ra, họ cho rằng Quốc hội mới là bên có thẩm quyền thách thức tình trạng khẩn cấp chứ không phải khu vực doanh nghiệp tư nhân.