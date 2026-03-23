Chứng khoán Mỹ tăng ngược sau một câu nói của ông Trump

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi ông Trump thông báo tạm dừng cuộc tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Trái ngược với xu hướng giảm liên tục các ngày trước đó, trong phiên giao dịch 23/3 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ đang tăng 829 điểm (+1,8%), trong khi chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,4%, còn Nasdaq Composite tăng 1,6%.

Diễn biến tăng ngược chiều của thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đã yêu cầu Bộ Chiến tranh hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, sau những "cuộc trao đổi mang tính xây dựng" với Tehran, theo Reuters.

Thậm chí, trong phiên giao dịch sớm, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones còn tăng hơn 1.000 điểm (+2,2%). Tương tự, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 1,79%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 cũng tăng 1,9% sau thông báo quan trọng này.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc trao đổi rất tốt và mang tính xây dựng trong 2 ngày qua về một giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tuy nhiên, hãng tin Fars của Iran đã bác bỏ tuyên bố này, đồng thời dẫn lời một nguồn tin cho biết không có liên lạc trực tiếp nào với Mỹ, cũng như không thông qua trung gian. Quân đội Israel cho biết họ vẫn đang tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã phản ứng tích cực với thông báo ông Trump đưa ra. Trong đó, chỉ số STOXX 600 của châu Âu và các kim loại quý quay đầu tăng mạnh, trong khi giá dầu giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện.

Hợp đồng tương lai theo dõi chỉ số Russell 2000 cũng đã tăng 2,5% sau khi giảm hơn 1% trước đó. Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ này, vốn nhạy cảm với lãi suất cao, đã kết thúc phiên cuối tuần qua ở mức thấp hơn 10% so với đỉnh kỷ lục ngày 22/1.

Trước đó, thị trường chứng khoán châu Á phiên đầu tuần hôm nay đã chìm trong "sắc đỏ" sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ tấn công các nhà máy điện của Israel và các cơ sở cung cấp năng lượng cho căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa "xóa sổ" mạng lưới điện của Iran.

"Đây chính xác là điều thị trường cần nghe để điều chỉnh lại kỳ vọng về kịch bản tồi tệ nhất. Điều này đồng nghĩa khả năng eo biển Hormuz được mở lại đang được định giá gần như ngay lập tức", Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại City Index, nhận định.

Bà cho biết đà phục hồi sẽ phụ thuộc vào việc liệu có thêm những phát biểu mang tính hỗ trợ, đặc biệt từ phía Iran, cho thấy tiến triển thực sự hay không.

Chỉ số biến động CBOE, thước đo "nỗi sợ" của Phố Wall, đã giảm trở lại sau khi chạm mức cao nhất 2 tuần. Nhà đầu tư cũng giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau phát biểu của ông Trump.

Tuần trước, thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng khi Fed phát tín hiệu "diều hâu", dự báo lạm phát cao hơn và chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời không kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm hơn 8% xuống khoảng 89 USD /thùng, trong khi hợp đồng dầu thô Brent giảm hơn 9% xuống còn khoảng 101 USD /thùng.

Thông báo của ông Trump được đưa ra khi cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ 5, với căng thẳng leo thang vào cuối tuần sau "tối hậu thư" của vị Tổng thống Mỹ. Ông từng đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran trong vòng 48 giờ nếu eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng đối với dầu và các sản phẩm năng lượng khác - không được mở lại.

Để đáp trả "tối hậu thư" trên, Iran tuyên bố sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ, bao gồm các nhà máy năng lượng và khử mặn tại khu vực vùng Vịnh nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa.

Trước đợt phục hồi ngày 23/3, chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite đều có nguy cơ rơi vào thị trường giá xuống, tức giảm khoảng 10%, khi mỗi chỉ số đã giảm khoảng 9,8% so với mức kỷ lục tính đến hết phiên cuối tuần qua. Bên cạnh đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm khoảng 7% so với đỉnh trước khi đảo chiều tăng trở lại.