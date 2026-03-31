Giao dịch 'bí ẩn' trước mỗi dòng trạng thái của ông Trump

Các hợp đồng tương lai dầu mỏ và chứng khoán trị giá hàng tỷ USD đã được giao dịch chỉ 15 phút trước bài đăng ông Trump liên quan tình hình chiến sự ở Trung Đông trên mạng xã hội.

Tờ Wall Street Journal cho biết giới giao dịch đang xôn xao về một đợt tăng đột biến trong giao dịch hợp đồng tương lai dầu và chỉ số chứng khoán diễn ra vào sáng sớm ngày 23/3 (giờ Mỹ).

Diễn biến này xảy ra ngay trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo trên Truth Social rằng sẽ hoãn tấn công các nhà máy điện của Iran nhờ các cuộc trao đổi "mang tính xây dựng".

Hàng triệu thùng dầu được giao dịch trong 2 phút

Theo dữ liệu sàn giao dịch do Bloomberg tổng hợp, các hợp đồng tương ứng với ít nhất 6 triệu thùng dầu Brent và WTI đã được bán ra chỉ trong 2 phút, từ 6h49 đến 6h51 sáng (giờ Mỹ). Trong khi đó, mức trung bình trong cùng khung thời gian của 5 phiên giao dịch trước đó chỉ khoảng 700.000 thùng.

Khoảng 15 phút sau, bài đăng của ông Trump đã khiến giá dầu biến động và kéo theo sự tăng vọt của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ. Giá dầu Brent đã giảm mạnh tới 14%, trong khi thị trường chứng khoán tại Mỹ và châu Âu tăng khoảng 4% từ mức đáy trong phiên lên mức cao nhất trong ngày.

Ngoài ra, khoảng 6.000 hợp đồng trên chỉ số S&P 500 cũng được giao dịch, tương đương giá trị danh nghĩa hơn 2 tỷ USD . Đây được xem là mức tăng đột biến so với một phiên giao dịch sớm vốn khá trầm lắng.

Mô hình khối lượng giao dịch bất thường này cũng xuất hiện ở nhiều hợp đồng tương lai tài chính khác như hợp đồng tương lai chỉ số DAX Index, Euro Stoxx 50, cũng như các hợp đồng trên chỉ số Nasdaq Composite và Russell 2000. Một đợt giao dịch tăng vọt khác cũng được ghi nhận ở hợp đồng khí tự nhiên.

Hiện thị trường chưa rõ các hợp đồng này có liên quan đến một chiến lược rộng hơn của các công cụ phái sinh khác như chênh lệch kỳ hạn hoặc quyền chọn hay không. Đồng thời, danh tính của các bên đối tác giao dịch vẫn chưa thể xác định.

Thị trường cổ phiếu và dầu mỏ đã biến động mạnh trong những tuần gần đây khi tiếp nhận các thông tin liên tục thay đổi về tình hình chiến sự tại Trung Đông.

"Trước đó, chúng tôi còn đếm ngược từng giờ đến khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu xóa sổ các nhà máy điện của Iran; sau đó lại đếm ngược từng ngày trước một thỏa thuận với Iran. Vấn đề nằm ở việc các nhà giao dịch phải quản lý rất nhiều rủi ro và biến động giữa 2 thái cực này", ông Robert Rennie, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và carbon tại Westpac Banking Corp, nhận định.

Đáng chú ý, các giao dịch trên đã khiến các nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi mở cuộc điều tra về khả năng giao dịch nội gián. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ những lời kêu gọi này, cho rằng đó chỉ là trò chơi mang tính đảng phái.

Hiện, không có bằng chứng cho thấy đã xảy ra rò rỉ thông tin hay giao dịch nội gián trước bài đăng của ông Trump hôm 23/3, cũng như trong các sự kiện tương tự trước đây.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cho biết tất cả nhân viên liên bang đều phải tuân thủ các quy định đạo đức của chính phủ, trong đó cấm sử dụng thông tin chưa công khai để trục lợi tài chính. Ông cũng ám chỉ rằng việc cáo buộc quan chức tham gia vào hoạt động giao dịch nội gián khi không có bằng chứng là "vô căn cứ và thiếu trách nhiệm".

Nhiều dấu hiệu đáng ngờ

Những đợt tăng đột biến tương tự về khối lượng giao dịch cũng từng xuất hiện trước các bài đăng có khả năng làm rung chuyển thị trường của ông Trump, từ việc "quay xe" về thuế quan đến các quyết định tấn công quân sự.

Vào tháng 4 năm ngoái, một loạt giao dịch quyền chọn mua theo xu hướng tăng đã diễn ra chỉ vài phút trước khi ông Trump công bố tạm dừng các mức thuế quy mô lớn trong sự kiện Ngày Giải phóng (Liberation Day).

Quay ngược lại ngày 2/1, vào lúc 22h46 (giờ Mỹ), ông Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Thế giới chỉ biết về nhiệm vụ này vào cuối đêm hôm đó khi các vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas.

Tuy nhiên vào cuối tháng 12/2025 và đầu tháng 1, một nhà giao dịch bí ẩn đã đặt khoảng 34.000 USD vào các lệnh cược liên quan đến việc ông Maduro mất quyền lực trước cuối tháng 1. Lệnh cược cuối cùng được đặt lúc 21h58 ngày 2/1, chưa đầy một giờ trước mệnh lệnh của ông Trump. Sau đó, nhà giao dịch này thu về hơn 400.000 USD lợi nhuận.

Hay vào ngày 28/2, ngay sau khi lực lượng Mỹ - Israel bắt đầu không kích Iran, công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã xác định một nhóm bị nghi ngờ là "người nội bộ" kiếm được 1,2 triệu USD nhờ đặt cược vào khả năng Mỹ tấn công thông qua Polymarket, một thị trường dự đoán dựa trên tiền mã hóa.

Phần lớn các tài khoản này đã đặt cược rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra trước ngày 28/2, đúng ngày chiến dịch được thực hiện.

Sau đó, Bubblemaps còn tìm thấy bằng chứng liên kết một trong các tài khoản này với một tài khoản Polymarket khác từng đặt cược có lãi vào việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran năm trước.

Những dấu hiệu bất thường này xuất hiện trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng thao túng thị trường, đặc biệt trên các nền tảng dự đoán nơi người dùng có thể đặt cược vào kết quả các sự kiện chính trị, thể thao…

Một báo cáo của The Guardian cho biết các khoản cược trị giá 70.000 USD từ 8 người dùng trên Polymarket về khả năng ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng có dấu hiệu đáng ngờ.

Trước áp lực giám sát gia tăng, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang xem xét siết chặt quy định, bao gồm cả việc yêu cầu các nền tảng dự đoán ngăn chặn giao dịch nội gián.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã đề xuất dự luật nhằm cấm đặt cược vào các quyết định chính phủ, chiến tranh hoặc những sự kiện mà người tham gia có thể biết trước hoặc kiểm soát kết quả.

Trong khi đó, các nền tảng như Kalshi và Polymarket cho biết họ đã triển khai các cơ chế nhằm phát hiện hoạt động đáng ngờ, như một cách chủ động trước khả năng bị siết chặt quản lý.