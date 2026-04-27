Xe tay ga 'kiểu Vespa' xuất hiện, giá chưa đến 2.500 USD

Mẫu xe tay ga mới tại Malaysia có thiết kế khá tương đồng với mẫu Vespa Sprint nhưng có giá chưa đến 2.500 USD, hướng đến nhóm khách hàng đô thị.

Mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển Royal Alloy Gran Turismo 2026 đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia với 2 biến thể 125S và 160S.

Sự xuất hiện của dòng xe này mang đến một lựa chọn mới mẻ cho những người yêu thích dòng xe scooter có thiết kế kim loại đặc trưng đi kèm các công nghệ hiện đại ở thị trường Đông Nam Á này.

Về màu sắc, phiên bản 125S mang đến các tùy chọn trẻ trung như Bạc mờ, Hồng và Ngà. Trong khi đó, bản 160S hướng tới sự sang trọng với các tone màu Xám thiên thạch, Vàng chanh và Ngọc bích đậm.

Xe có thiết kế trẻ trung, với chiều cao yên khoảng 750 mm. Ảnh: Paultan.

Nhìn từ thiết kế, có thể thấy đây là mẫu xe mang kiểu dáng hiện đại với nhiều đường cong, gợi nhớ đến mẫu xe Vespa Sprint với phần đuôi kiểu bầu bĩnh.

Trang bị an toàn trên xe khá đầy đủ với hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn 220 mm cho cả 2 bánh, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS đôi kênh tiêu chuẩn.

Các tiện ích hiện đại bao gồm bảng đồng hồ màu TFT có khả năng phản chiếu màn hình điện thoại thông minh, hệ thống khóa thông minh (Smartkey) khởi động không cần chìa khóa. Riêng phiên bản 160S còn được bổ sung thêm camera hành trình phía trước và dải đèn LED định vị ban ngày.

Gran Turismo được trang bị đèn LED định vị, màn hình TFT màu. Ảnh: Paultan.

Về sức mạnh vận hành, cả 2 phiên bản đều trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Phiên bản 125S được trang bị động cơ dung tích 124 cc, sản sinh công suất 13,14 mã lực, mô men xoắn cực đại 12 Nm. Phiên bản 160S trang bị máy xăng 158 cc, cho công suất 16,9 mã lực, mô men xoắn 13,5 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ thống truyền động dây đai. Xe sử dụng bộ mâm 12 inch đi kèm lốp có kích thước 120/70 cho cả bánh trước và sau.

Tại Malaysia, Gran Turismo được bán với giá khoảng 9.800 RM (tương đương 2.479 USD ) cho bản 125S và 12.800 RM (khoảng 3.238 USD ) với bản 160S.