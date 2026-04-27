Xe điện Kia EV6 giảm giá mạnh tại Mỹ

Dưới áp lực của việc sụt giảm doanh số tại Mỹ, mức giá mới phần nào giúp mẫu xe điện Kia EV6 tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Giá bán của Kia EV6 đời 2026 đã được công bố sau thời gian trì hoãn, và tin vui là mẫu SUV thuần điện này trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, phiên bản hiệu suất cao EV6 GT lại vắng mặt, khiến danh mục sản phẩm thiếu đi điểm nhấn về sức mạnh.

Với đời xe 2026, mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ Kia EV6 được giảm giá mạnh nhằm giúp thương hiệu giành lại thị phần, khi nhu cầu người tiêu dùng cho EV ngày một giảm tại Mỹ.

Trước đó, cùng với "người anh em" Hyundai Ioniq 6, tương lai của Kia EV6 tại thị trường Mỹ từng bị đặt dấu hỏi khi xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng mẫu xe này có thể không tiếp tục được phân phối. Những nghi vấn này giờ đây đã chính thức được dập tắt.

Theo xác nhận từ Car and Driver, Kia EV6 2026 sẽ có giá khởi điểm từ 39.445 USD cho phiên bản Light, thấp hơn tới 4.950 USD so với đời 2025. Đây là mức giảm đáng kể, giúp mẫu xe điện Hàn Quốc cạnh tranh hơn trong bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt.

Kia EV6 2026 sẽ có giá khởi điểm từ 39.445 USD cho phiên bản Light, thấp hơn tới 4.950 USD so với đời 2025. Các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giá mạnh tay ở mức 5.450 USD .

Các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giá mạnh tay: EV6 Wind có giá từ 46.345 USD , trong khi EV6 GT-Line khởi điểm ở mức 50.245 USD . Cả hai đều giảm 5.450 USD so với năm ngoái, cho thấy chiến lược định giá mới đầy quyết liệt của Kia nhằm thu hút khách hàng.

Dù vậy, điểm đáng tiếc là hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về EV6 GT. Điều này gần như xác nhận phiên bản hiệu suất cao sẽ không xuất hiện trong năm nay. Vào tháng 3/2026, đại diện Kia cho biết EV6 GT và EV9 GT đã bị trì hoãn vô thời hạn do những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, những phiên bản hiệu năng cao như EV6 GT hay EV9 GT đã được cắt khỏi dải sản phẩm từ năm 2026 do những biến động của thị trường xe điện.

Hiện Kia vẫn chưa công bố thời điểm chính thức đưa EV6 2026 ra thị trường Mỹ, nhưng với việc giá bán đã được hé lộ, nhiều khả năng thời gian chờ đợi sẽ không còn quá lâu. Trong quý I/2026, doanh số của mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ tại Mỹ đạt 2.023 chiếc, thấp hơn 46% so với mức 3.738 chiếc của cùng kỳ năm ngoái.