Cuối cùng khách hàng châu Âu cũng được mua Kia Seltos

Kia Seltos thế hệ thứ hai được xác nhận sẽ sớm có mặt tại châu Âu, đóng vai trò như lựa chọn động cơ đốt trong thay thế cho Kia EV3 thuần điện.

Theo Carscoops, Kia Seltos luôn được xem là một trong những mẫu xe thành công bậc nhất của Kia, là dòng xe bán chạy thứ hai của thương hiệu ôtô Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu. Dù vậy, Kia Seltos vẫn chưa có mặt tại thị trường Anh và các nước châu Âu.

Kia Seltos thế hệ thứ hai sẽ được Kia cho ra mắt thị trường châu Âu, mang theo kỳ vọng thách thức vị thế số một mà Volkswagen T-Roc đang nắm giữ.

Kia cho biết Seltos sẽ đóng vai trò như lựa chọn động cơ đốt trong thay thế cho Kia EV3.

Về lý thuyết, Kia Seltos xếp dưới Kia Sportage một bậc trong danh mục sản phẩm Kia. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở xấp xỉ 2.690 mm của Seltos thực tế lại dài hơn 10 mm so với thông số ở EV3 và Sportage bản hiện tại.

Tại thị trường Anh, Kia Seltos sẽ chỉ có mặt với duy nhất tùy chọn hệ truyền động hybrid. Hệ thống này dựa trên động cơ xăng tăng áp 1.6T, cho công suất đầu ra 152 mã lực và kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Một tùy chọn khác có công suất đầu ra 176 mã lực sẽ đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động ly hợp kép.

Các nước trong khối Liên minh châu Âu cũng sẽ được giới thiệu Kia Seltos bản hybrid, tuy nhiên kèm thêm một phiên bản thuần xăng sử dụng động cơ 1.6T, cho công suất tối đa 178 mã lực. Biến thể Kia Seltos thuần xăng này sử dụng hộp số sàn, hoặc hộp số tự động ly hợp kép tùy phiên bản.

Kia Seltos ở thị trường châu Âu không phải là bản hybrid cắm sạc, tuy nhiên người dùng vẫn được trang bị tính năng V2L, cho phép cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi.

Khoang nội thất được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Kia Seltos thế hệ mới. Trên táp lô là cụm màn hình đôi đồng kích thước 12,3 inch, bao quanh một màn hình nhỏ 5,3 inch để tùy chỉnh hệ thống điều hòa không khí.

Khu vực giữa 2 ghế trước thoáng đãng. Kia Seltos thế hệ mới cũng có cửa sổ trời Panorama, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống âm thanh Harman Kardon.

Kia Seltos ở châu Âu cũng sẽ có các phiên bản thể thao hơn, gồm GT và X-Line.

Giá bán Kia Seltos tại châu Âu sẽ được công bố cận kề thời điểm ra mắt chính thức, dự kiến ngay trong năm nay.